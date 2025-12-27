J1アビスパ福岡は27日、桑原勇斗（38）、埴田健コーチ（43）の退任を発表した。

桑原コーチは九州リーグのFC延岡AGATA監督から、埴田コーチはJ3FC琉球の分析コーチからともに今季、福岡に加入。クラブを通じて以下の通りコメントした。

桑原コーチ「今年1年間応援していただいたサポーター・スポンサーの皆さま、本当にありがとうございました。1年間という短い時間でしたが、1年前に迎え入れていただいた柳田強化部長・監督を始め、クラブスタッフ、選手の皆さまに本当に感謝しかありません。ありがとうございました。クラブ愛のある経験ある選手、アカデミー育ちの若い選手、若い選手を育てたアカデミースタッフ、チームの為に身を粉にするクラブスタッフ、アビスパ福岡が大好きなファン・サポーター、全ての方々が作ってきた30年という歴史のたった1年の在籍でしたが、アビスパ福岡がとても大好きになりました！ とても濃い1年の思い出と経験を糧に、私自身も頑張りたいと思います。本当にありがとうございました」

埴田コーチ「このたび、2025年シーズンをもちまして退任することになりました。私の決断を尊重していただいた金明輝監督、ならびに強化部の皆さまには深く感謝申し上げます。1年間という期間でしたが、アビスパ福岡という素晴らしいクラブの一員として戦えたことを誇りに思います。J1の舞台で勝ち抜く厳しさ、そしてベスト電器スタジアムで勝利した瞬間のあの熱狂は、私にとって一生の宝物です。どんな時も熱く温かい声援を送り続けてくださったファン・サポーターの皆さま、本当にありがとうございました。私はチームを離れますが、アビスパ福岡のさらなる飛躍と、これからの輝かしい未来を心より願っております」