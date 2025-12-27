¡ÖÀ¨¤¯Í¦µ¤¤¢¤ë¤Ê¡×¿ÈÄ¹133¥»¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¢¥È¥Ô¡¼¤Ã»Ò¡×¤ØÁ÷¤ë¥Ó¥Õ¥©¥¢¥Õ¼Ì¿¿¤Ç¤Îà¥¨¡¼¥ëá¤Ë´¶¼Õ¤ÎÀ¼¡ÖÍ¦µ¤¤¬Ìã¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¹¤®¤Æµã¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¹¤®¤Æµã¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡½ÅÅÙ¤Î¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤¿25ºÐ¥â¥Ç¥ë¤Î¡¢¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö#¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¡×¡Ö#¥Ó¥Õ¥©¥¢¥Õ¡×¡Ö#makeup¡×¡Ö#atopicdermatitis¡×¡Ö#beforeandafter¡×¤Î¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡ÖÎ¾ÊýÌµ²Ã¹©¡£¤¬¤ó¤Ð¤ì¥¢¥È¥Ô¡¼¤Ã»Ò¡×¤È¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¿ÈÄ¹133¥»¥ó¥Á¤Î¥í¥ê¡¼¥¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÍ¼Ì¸¤ï¤«¤Ê¡£
¡¡±ê¾É¤Ë¤è¤êÀÖ¤¯¼ð¤ì¤¢¤¬¤Ã¤¿ÄË¡¹¤·¤¤¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤Î´é¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¼Ì¿¿¤È¡¢¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëà¥¢¥È¥Ô¡¼¤Ã»Òá¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Êñ¤ß±£¤µ¤Ê¤¤Åù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤â¥¢¥È¥Ô¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í¦µ¤¤¬Ìã¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÖÁ´¿È¤ÎáÚ¤ß¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¡¢ÈéÉæ²Ê¤Çº£Æü¥¢¥È¥Ô¡¼¤Î¿ÇÃÇ¤ò¤¦¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¹¤®¤Æµã¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¸ø³«¤¹¤ë¤Î¡ØÀ¨¤¯Í¦µ¤¤¢¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£