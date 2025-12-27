¡ÖÁÐ»Ò¤ÎÄï¡©¡×¥Ø¥Ö¥ó¤¬¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤ËÁø¶øàÄÁá2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö»ä¤âÁø¶ø¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥¹¥Ð¥é¥·¡ª¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥æ¡¼¥â¥¢¹¥¤¤À¤ï¤¡¡×¤ÎÀ¼
Çò¤¤¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÈT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î2¿Í¤¬¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤Ç½Ð±éÃæ¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦(34)¤¬¸ø³«¤·¤¿à¼«Ê¬á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¸ì¤¬Ã£¼Ô¤Ê¥È¥ß¡¼¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Öº£Æü¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ð¤Ã¤¿¤êÁø¶ø¡£°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤â»£¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿!!!! ¤¤¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¿Í¡×¤È¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¡£Çò¤¤¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÎÙ¤Ç¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡Ç¯ÆâºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿26Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¸ÐÈÊ¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤¬´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥æ¡¼¥â¥¢¹¥¤¤À¤ï¤¡¡×¡ÖÁÐ»Ò¤ÎÄï¡©¡×¡Ö¥¹¥Ð¥é¥·¡ª¡×¡Ö»ä¤âÁø¶ø¤·¤¿¤¤¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿»£¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿·Ç¯¤Ï1·î5Æü¤«¤éÊüÁ÷ºÆ³«¡£Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£