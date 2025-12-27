¡ÚÍÇÏµÇ°¡ÛÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤ÎËÜÌ¿¤Ï¡©¡Ö4³Ñ¤Î»þÅÀ¤ÇÁ°¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡ÄÊë¤ì¤ÎÃæ»³¤Ë¹ç¤¦¡×¡¡
¡¡DeNA¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶¥ÇÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥«¥ó¥Æ¥ì¶¥ÇÏ¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¤ÎÈÖÁÈ¡ÖËÜÌ¿¥é¥¸¥ª¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£º£Ç¯¤Î¡ÖÍÇÏµÇ°¡×¤ÎËÜÌ¿¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¤¢¤ëÍÇÏµÇ°¡£º£Ç¯¤Ï¥Õ¥ë¥²¡¼¥È16Æ¬¤¬½ÐÁö¤¹¤ë¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÉðË¡Ê56¡Ë¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç»²Àï¤¹¤ë¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤Ï3ÏÈ6ÈÖ¤Ë·èÄê¡£06Ç¯¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢23Ç¯¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÇÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¹¥ÏÈ¤«¤é½Õ½©¥°¥é¥ó¥×¥êÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ï6ÈÖÌÜ¤ËÃêÁª¡£¥ë¥á¡¼¥ë¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤¤¤Æ3ÏÈ5ÈÖ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£Ï²¤ÎÍÇÏµÇ°ËÜÌ¿¤Ï¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤ÈÀë¸À¡£¡ÖÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©6Ãå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Êë¤ì¤ÎÃæ»³¤Ë¹ç¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÇÏµÇ°¤Ï4³Ñ¤Î»þÅÀ¤ÇÁ°¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Á°¡¹¤Ç¶¥ÇÏ¤¹¤ë¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤Ë¹ç¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¨¤²¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°¡¹¤Ç±¿¤ÖË¤µ¤ó¤Ï²¡¤µ¤¨¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÇÏ·ô¤â¹Ê¤Ã¤ÆÇã¤¦¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÇÏÏ¢¡¦¥ï¥¤¥É¤Ç2Æ¬¹Ê¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£