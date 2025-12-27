¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¢Î©¤Ä¡×¾®é®°ìË¡¢¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¦¤È¤â¤·¤²¤Î¹ÔÆ°Á´¤Æ¤Ë¶ì¸À¡ÖÅ·Á³¤ÊÅÛ¤Ã¤Æ»ÅÀÚ¤ê¤¿¤¬¤ó¤Í¤ó¡×
¡¡ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¶ØÍß¶æ³ÚÉô¡Á¤â¤¦¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¦¤È¤â¤·¤²¤Î»ÅÀÚ¤ê¤Ë¡¢¾®é®°ìË¤¬¶ì¸À¤òÄè¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»ÅÀÚ¤ê¤¿¤¬¤ë¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¤È¤â¤·¤²¤ËÈá·à¤¬µ¯¤¤ë½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÍßË¾¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¡ÈÍß¡É¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¡¢¾Þ¶â¤ò¤«¤±¤¿À¸¤»Ä¤ê¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡££Í£Ã¤Ï¾®äØÀéË¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤¬Ì³¤á¤ë¡£½¸¤á¤é¤ì¤¿·Ý¿Í¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢¤È¤â¤·¤²¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡¢¤ß¤Á¤ª¡Ê¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¡¢¥ä¥¸¥Þ¥ê¡¼¡£¡Ê¥¹¥«¥Á¥ã¥ó¡Ë¡¢¹âÌîÀµÀ®¡Ê¤¤·¤¿¤«¤Î¡Ë¡¢ÎëÌÚ¤â¤°¤é¡Ê¶õµ¤³¬ÃÊ¡Ë¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡¢¥Ë¥·¥À¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¤Î8¿Í¤À¡£
¡¡Âè1¥²¡¼¥à¤Ç¹âÌî¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬Ã¦Íî¤·¡¢Âè3¥²¡¼¥à¡ÖÆ¨Ë´Íß¤Î»þ´Ö¡×¤Ø¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¿åÁå¤ÎÃæ¤ËÆ¬¤òÆþ¤ì¡¢¹ß¤êÃí¤°Íî²¼Êª¤ËÂÑ¤¨¤ë¡Ö·øÇ¦¿åÁå¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬²Ý¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹²¤Æ¤ëÃæ¤Ç¡¢¤È¤â¤·¤²¤Ï¡Ö¿å¤À¤Ê¡ÄÂ©»ß¤á¤À¤Ê¡×¤È¤¹¤°¤ËÍý²ò¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¸Ä¿ÍÀï¤À¤Ê¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º½çÈÖ·è¤á¤è¤¦¡£ºÇ½é¤Î¿Í¤¬Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¤â¤ó¤Í¡£¤½¤Î¿Í¤è¤êÄ¶¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤À¤«¤é¡×¤ÈÎ¨Àè¤·¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤ë¡£¤³¤Î»Ñ¤Ë¡¢¾®é®¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¢Î©¤Ä¡×¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¡¢¡ÖÅ·Á³¤ÊÅÛ¤Ã¤Æ»ÅÀÚ¤ê¤¿¤¬¤ó¤Í¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA¡Ø¶ØÍß¶æ³ÚÉô¡Á¤â¤¦¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Á¡Ù¤è¤ê¡Ë