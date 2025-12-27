選手たちの白熱した戦いを写した写真に見入る来場者ら＝２７日、川崎市川崎区

サッカーＪ１川崎フロンターレの２０２５年の激闘を回顧する企画展が２７日、川崎ルフロン（川崎市川崎区）で始まった。写真などを通して選手らの喜びや涙の瞬間を振り返っている。２６年１月１８日まで。

１階イベントスペースには選手名が書かれたビッグフラッグやのぼりなどが掲示され、「スタジアム」をテーマにした演出を楽しむことができる。

３階ポップアップスペースでは２５年シーズンを振り返る写真展「戦いの軌跡」を開催。１２０分間の激闘を制して選手たちが喜びを分かち合ったり、満面の笑みでガッツポーズを見せたりする様子など、白熱した戦いを繰り広げたチームの熱を感じることができる。

名物企画「お宝グッズ展示」コーナーでは選手や監督が着用した衣装などが並び、来場者の目を楽しませている。会場に訪れたファン歴１０年以上という会社員の沼澤佳奈さん（２５）は「毎年この展示を見て今年が終わるんだなと感じる。選手たちのプレーを振り返ることができ、とてもありがたい」と笑顔を見せた。

午前１０時から午後９時。１月１日は休館日。入場無料（一部有料イベントあり）。