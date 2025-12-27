高橋文哉、2025年は「まとうものが変わった感じ」朝ドラ「あんぱん」出演経て変化【モデルプレスカウントダウンマガジン】
【モデルプレス＝2025/12/27】俳優の高橋文哉が、12月24日に発売された雑誌「モデルプレスカウントダウンマガジン vol.12」（東京ニュース通信社刊）に登場。朝ドラ初出演となったNHK連続テレビ小説「あんぱん」の反響や、1年を通じて感じた自身の変化について語っている。
【写真】高橋文哉、オフショットの服装に注目集まる
今年さまざまな作品で活躍した高橋。「あんぱん」について「現場も楽しかったですし、役も全然苦しくなかったです」と振り返った。そんな朝ドラ撮影の裏側では、自ら企画・プロデュースを手がけた縦型ショートドラマ「この恋は、理想形。」の制作が進行していたことを明かし、オーディションやキャスティングの背景を熱く語った。
役者以外の仕事も含め幅広く活躍した1年を通じての変化については「まとうものが変わった感じがします。役者という1本の幹だったところから、枝が生えた1年でした」とコメント。「今までは役者という幹をどれだけ育てるかに執着してきましたけど、1本1本の枝も大事にしてあげないと幹が枯れてしまうんだなとすごく感じています」と、活動の幅が広がったことで得た気づきを明かした。
誌面ではほかにも、来年には25歳となり20代後半に突入する高橋が今後の目標についても語っている。
アーティスト、俳優、クリエイター、インフルエンサーの影響力に着目した雑誌「モデルプレスカウントダウンマガジン」。表紙・裏表紙・巻頭特集にはMrs. GREEN APPLEのフロントマンとしてだけでなく、俳優としての活動も話題を集めた大森元貴が登場する。
また、「モデルプレスが選ぶ 今年の顔 2025」「SNS影響力トレンド俳優・女優」「2025年間YouTube＆TikTok影響力トレンドランキングTOP50」といった、2025年のトレンドを振り返る特集企画を掲載。さらに、テレビ東京系「40までにしたい10のこと」への出演でブレイクした庄司浩平をはじめ、最新注目作へ出演する出口夏希、中島歩＆草川拓弥（超特急）、福原遥、駒木根葵汰、曽野舜太（M!LK）、松本怜生がスペシャルグラビア＆インタビューに登場。抽選でサイン入りチェキが当たるプレゼント企画も実施される。（modelpress編集部）
◆高橋文哉、朝ドラ初出演の反響と自身の変化を語る
◆ミセス大森元貴が表紙登場「モデルプレスカウントダウンマガジン」
