¡ÖÉ÷Ï¤¤Ë¤Þ¤¤ò¤¯¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡×»°ÅçÂ¼¡¦¹õÅç¤Ç½»Âð1ÅïÁ´¾Æ¡¡É÷Ï¤³ø¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿²ÄÇ½À¡¡¼¯»ùÅç
»°ÅçÂ¼¤Î¹õÅç¤Ç26Æü¸á¸å¡¢²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½»Âð£±Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯»ùÅçÃæ±û·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È26Æü¸á¸å3»þÁ°¡¢½»Ì±¤¬»°ÅçÂ¼Ìò¾ìÂçÎ¤½ÐÄ¥½ê¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¡¢¡ÖÊ¿ÎÉ¤µ¤ó¤Î²È¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤ÇÊ¿ÎÉ¥ê¥æ»Ò¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¤ÎÌÚÂ¤Ê¿²°¤Î½»Âð£±Åï¤ª¤è¤½65Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿ÎÉ¤µ¤ó¤Ï1¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢½Ð²ÐÅö»þ¤Ï¶á¤¯¤Ë½»¤àÌ¼¤Î²È¤Ë¤¤¤ÆÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¿ÎÉ¤µ¤ó¤Ï¡Ö³°½ÐÁ°¡¢É÷Ï¤¤ÎÅò¤ò¤ï¤«¤¹¤¿¤á¤Þ¤¤ò¤¯¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÉ÷Ï¤³ø¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
