¼ã¤¤¼Ò°÷¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÇÅÜ¤é¤»¤¿»³¾ë¿·¸à¤Î¤½¤Î¸å¡Ê¾ë²¼ÂºÇ·¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡Ú¾ë²¼ÂºÇ·¡¡·ÝÇ½³¦¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥È¡¼¥¯¡Û
¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ï¡ÖÆ±Áë²ñ¥é¥¤¥Ö¡×¤È¤¤¤¦ºâÊõ¤¬¤¢¤ë 2002Ç¯¥Õ¥©¡¼¥ê¡¼¥Ö¥¹ºÆ·ëÀ®»þ¤ÎÇ®¶¸¤¬¹¥Îã¤À
¡¡¤³¤È¤·ºÇ¸å¤Î¤³¤Î¥³¥é¥à¡¢1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È²Ú¡¹¤·¤¤·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤¬»Ä¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¤Þ¤º»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢ÃæµïÀµ¹¡Ê53¡Ë¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌäÂê¡£Ãæµï¤ÎÅö»þ¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÃç´Ö¤¦¤Á¤Ç°û¤â¤¦¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤¬¡¢·ë¶É¤ÏÈà¤Î¼«Âð¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤Ã¤¤ê¡¢ÀË½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÎã¤Î¤Ê¤¤Ä¹¤µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤áÅö»ö¼Ô¤¬Ã¯¤«¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤»¤º¡¢¤½¤ÎÈï³²ÆâÍÆ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÃæµïÂ¦¤Ï¡Ö¶¯À©Åª¤ÊÀÅª¹Ô°Ù¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀË½ÎÏÇ§Äê¡×¤ò¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥°¥º¥°¥º¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤È·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ß¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤âÆü¥Æ¥ì¤«¤é¡Ö½ÅÂç¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï°ìÀÚÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹ñÊ¬¼«¿È¤¬¼Õºá²ñ¸«¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤Ï¤µ¤ì¤º¤¸¤Þ¤¤¡£¶¦±é¼Ô¤Ç¸µTOKIO¤Î¾ëÅçÌÐ¡¢¾¾²¬¾»¹¨¤Ë»ö¾ðÀâÌÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ÈÆü¥Æ¥ì¤Î´Ø·¸¤Þ¤Ç¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤«¥»¥¯¥Ï¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦²²Â¬¤À¤±¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤À¡£
¡¡¸Å¤¤ÏÃ¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÈÊ¹¤¯¤È¸Î¡¦»³¾ë¿·¸à¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Î¤Û¤«¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë»þ¡¢·ÝÇ½¿Í¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë»³¾ë¤µ¤ó¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÍ¤é¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤Æ²ñ¾ìÆþ¤ê¸ý¤Î¶ù¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¤Î°Ï¤ß¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ã¤¤¼Ò°÷¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬»³¾ë¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¯¤·ÏÃ¤·¤¿¸å¡¢»³¾ë¤µ¤ó¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ª¤Þ¤¨¤Î»Ø¿Þ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤ó¤Î¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿¸ÀÍÕ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î½÷À¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¼ã¤¯¥¸¡¼¥Ñ¥ó¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼»Ñ¤Ç¡Ö¤³¤Î¼ãÂ¤¤¬¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Íê¤ßÊý¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Ê¤é¥Ñ¥ï¥Ï¥éÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î½÷À¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤âÉé¤±¤º¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡Ê»³¾ë¤È¡Ë»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡Èà½÷¤Ï¸å¤Ë±Ç²èÉô¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÔÀ®¤Î¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë½¢¤¤¤¿¡£»³¾ë¤µ¤ó¤¬¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥¸¤Î»Å»ö¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤«¤º¡¢¤³¤Î·ï¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ÏÀÎ¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÎØ¤ò¤«¤±¤Æ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¦¥»¥¯¥Ï¥éÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¥Þ¥º¤¤¡£ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þÂå¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ê¾ë²¼ÂºÇ·¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë