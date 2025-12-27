¡Ú»°Åç¥¿¥¤¥ä¹©¾ìÀÚ¤ê¤Ä¤±¡ÛÍÆµ¿¼ÔÎ©¤Á²ñ¤ï¤»¼«Âð¤ò²ÈÂðÁÜº÷ »ö·ï¤Î·×²èÀÄ´¤Ù¤ë¡ÊÀÅ²¬¡¦»°Åç»Ô¡Ë
26Æü¡¢ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤Î¥¿¥¤¥ä¹©¾ì¤Ç½¾¶È°÷15¿Í¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÍÆµ¿¼ÔÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¤â¤È¡¢¼«Âð¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»°Åç»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î¾®»³²íµ® ÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤Ï26Æü¸á¸å¡¢¡Ö²£ÉÍ¥´¥à»°Åç¹©¾ì¡×¤Ç½¾¶È°÷¤ÎÃËÀ¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤¿»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¾®»³ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¤³¤Î¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â14¿Í¤Î½¾¶È°÷¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï27Æü¸á¸å¡¢¾®»³ÍÆµ¿¼ÔÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¤â¤È¡¢¼«Âð¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¹©¾ì¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢»ö·ïÅö»þ¤Ï¥¬¥¹¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤ÆÉºÇòºÞ¤ò¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Î·×²èÀ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£