ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ï9·î¤ÎÎµ´¬¤Ç¹ñ¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÖÈ¾²õ¡×¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿À¤ÂÓ¤ËÂÐ¤·¡¢»ÔÆÈ¼«¤Î»Ù±ç¶â¤Î»Ùµë¤ò·è¤á¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï9·î¤ÎÂæÉ÷15¹æ¤Ë¤è¤ëÎµ´¬Èï³²¤Ç¡¢ÈïºÒ¼Ô¤ÎÀ¸³èºÆ·ú¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ñ¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÖÈ¾²õ¡×¤ä¡Ö½àÈ¾²õ¡×¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ë»ÔÆÈ¼«¤Î»Ù±ç¶â¤ò»Ùµë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ù±ç¶â¤Ï¡ÖÈ¾²õ¡×¤ÇºÇÂç25Ëü±ß¡¢¡Ö½àÈ¾²õ¡×¤ÇºÇÂç15Ëü±ß¤Ç¡¢ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç¤ÏÌó450À¤ÂÓ¡¢8200Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤â¤Î¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿´óÉÕ¶â¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤ò¤¢¤Æ¤Þ¤¹¡£
»Ô¤Ç¤Ï2026Ç¯1·îÃæ½Ü¤«¤éÂÐ¾ÝÀ¤ÂÓ¤ËÄÌÃÎ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¿½ÀÁ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯10·î4Æü¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£