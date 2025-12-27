もち吉の2026年「あられ・おせいべい福袋」はボリューム満点！重量約5.32kgはすごすぎ。《12月28日21時予約開始》

もち吉は、2025年12月28日21時から、もち吉ネット本店で「壱万円 金の福袋」と「三千円福袋」の予約を開始。また、26年1月2日からは、全国の直営店舗で「三千円福袋」を販売します。

オンラインストアでしか買えない、豪華な福袋も

今年で創業96年を迎える「もち吉」が、2種類の福袋を販売します。

・壱万円 金の福袋

「壱万円 金の福袋」は、人気のあられ・おせんべいを約5.32kg、約1万4000円相当が入っています。サイズは、約横幅57cm×高さ38cm×マチ31cm。

「いなりあげもち」や「ちょこあられ」などの変わり種も入り、味・中身ともにボリュームたっぷりです。

もち吉ネット本店でのみ予約可能。先着4500袋の限定販売です。

価格は1万800円。送料は無料です。

・三千円福袋

もち吉の人気あられ・おせんべいに加え、「きなこもち」などの甘味も楽しめる、約4400円相当の福袋です。

袋のサイズは、約横幅37cm×高さ24.5cm×マチ21cm。保冷機能がついた"レジかごサイズ"です。

すべての袋に特製きなこもちが入っています。

もち吉ネット本店と店頭販売をあわせて3万袋限定販売です。

店頭販売は、FC脇町店、FC四国中央店、長門店を除く直売店・直営店226店舗で実施。また、店舗によって数量が異なります。

価格は3400円。送料は660円〜が発生します（配送地域によって送料が異なります）。

もち吉ネット本店は、12月28日21時から予約開始。26年1月6日から順次発送します。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部