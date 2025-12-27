JO1¡¦²ÏÌî½ã´î¤¬¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ëÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥³¥á¥Ç¥å¥¢¥ë 2025¡ÙÇÛ¿®·èÄê
¢£¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤ÎÊª¸ì¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê²ÏÌî½ã´î¡Ë
JO1¡¦²ÏÌî½ã´î¤¬¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ëÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥³¥á¥Ç¥å¥¢¥ë 2025¡Ù¤¬12·î30Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
ºòÇ¯Ëö¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ËÜÈÖÁÈ¤ÎÂè1ÃÆ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¶¡¦¥³¥á¥Ç¥å¥¢¥ë 2024¡Ù¤Ë¤Æ¡¢½é¤ÎÈÖÁÈ¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¡¢¤½¤Î²¹¤«¤¯¤â¿Ä¤Î¤¢¤ëÀ¼¤ÇÈÖÁÈ¤ò²ÏÌî½ã´î¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ï¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¹ç¤¦2ÁÈ¤Î·Ý¿Í¤¬¸ß¤¤¤Î°¦¤¹¤ë¥Í¥¿¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¡¢¤½¤Î·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡È¾ðÇ®Åª¥Ç¥å¥¢¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÉÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¡Ø¥¶¡¦¥³¥á¥Ç¥å¥¢¥ë 2025¡Ù
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯12·î30Æü(²Ð)0»þ
ÇÛ¿®Àè¡§Prime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®
½Ð ±é¡§
ÀéÄ»¡ßóÊÎÛ¡¢¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë¡ß¥À¥¤¥¢¥ó¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡ß¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡¢¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ß¥·¥½¥ó¥Ì¡¢¥¨¥Ðー¥¹¡ß¥Äー¥È¥é¥¤¥Ö¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡ß¥ì¥¤¥ó¥Üー¡¢¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥À¥Ç¥£¡ßÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¡¢³¤¸¶¤ä¤¹¤è ¤È¤â¤³¡ß¥ß¥ë¥¯¥Üー¥¤¡¢ÃæÀî²È¡ß¼¡Ä¹²ÝÄ¹
¡ÊC¡ËµÈËÜ¶½¶È