香取慎吾が『三ツ星☆MAP』で覆面調査旅！「小学生の香取慎吾を知る人物」との偶然の再会も

テレビ東京にて、2026年1月4日に『三ツ星☆MAP』が放送される。

■栃木県民が口を揃えて「何もない」と言う高根沢町へ

この番組は、香取慎吾が見取り図・盛山晋太郎、松村沙友理とともに覆面調査をして町の穴場観光地を探すバラエティ番組。

初めましての3人は最初こそぎこちなさがあったものの、ロケ中に抜群のコンビネーションを見せていく。なかでも香取慎吾とぶりっ子キャラの松村が共鳴してダブルぶりっ子になっていくのは見どころのひとつ。

さらに今回は、町の人に自然なリアクションをもらうため、スタッフは3人と離れて撮影を行う覆面調査スタイル。撮影も交渉も聞き込みもすべて3人が自分たちで行う。

今回、覆面調査した町は栃木県民が口を揃えて「何もない」と言う謎の町・高根沢町。「何もない」と言われる町だったが、「緑色のちゃんぽん」「シカの角をくれるアート店」「究極の足ツボがある施設」など、次々と新しい観光スポットを掘り起こしていく3人。

そんななか「小学生の香取慎吾を知る人物」との偶然の再会や、妊娠を発表した松村が公表前に「安産の神社」に導かれていたりと、数々の奇跡も。

『三ツ星☆MAP』は、2026年1月4日22時15分から放送。

■番組情報

テレビ東京『三ツ星☆MAP』

[2026年]

01/04（日）22:15～23:45

放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

配信：広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信。TVerでリアルタイム配信

出演者：香取慎吾、盛山晋太郎（見取り図）、松村沙友理

