¡Ö°æ¾å¾°Ìïvs.¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡×³¤³°¥Ö¥Ã¥¯¥áー¥«ー3¼Ò¤ÎÍ½ÁÛ¤Þ¤È¤á¡¡¡È°æ¾å¤ÎKO¾¡Íø¡É¤¬ºÇÍÎÏ¡Ö»î¹ç¸åÈ¾¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×
¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°4ÃÄÂÎÅý°ìÀ¤³¦¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï27Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ë¤ÆWBCÆ±µé2°Ì¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
°æ¾å6ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¡¢³¤³°¤Î²¦¼ê¥Ö¥Ã¥¯¥áー¥«ー¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡ØDraftkings¡Ù¡¢¡Øbet365¡Ù¡¢¡ØWilliam Hill¡Ù¤ÎÍ½ÁÛ¤Þ¤È¤á¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢£Âç¼ê3¼Ò¤È¤â°æ¾å¤ÎKO¾¡Íø¤¬°µÅÝÅª
¥Ö¥Ã¥¯¥áー¥«ー3¼Ò¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ°æ¾å¤¬°µÅÝÅªÍ¥Àª¤È¤Î¥ª¥Ã¥º¤òÀßÄê¡£±Ñ¥Ö¥Ã¥¯¥áー¥«ー¡Øbet365¡Ù¤Ï°æ¾å¤Î¾¡Íø¤Ë¡Ö1.028¡×¡¢¥Ô¥«¥½¤Î¾¡Íø¤Ë¡Ö12.00¡×¡¢±Ñ¥Ö¥Ã¥¯¥áー¥«ー¡ØWilliam Hill¡Ù¤Ï°æ¾å¤Î¾¡Íø¤Ë¡Ö1.03¡×¡¢¥Ô¥«¥½¤Î¾¡Íø¤Ë¡Ö11.00¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¥ª¥Ã¥º¤Ë³«¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÊÆ¥Ö¥Ã¥¯¥áー¥«ー¡ØDraftkings¡Ù¤Ç°æ¾å¤Î¾¡Íø¤ò¡Ö1.03¡×¡¢¥Ô¥«¥½¤Î¾¡Íø¤ò¡Ö15.00¡×¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»î¹ç¤Î·èÃå¤Ï3¼Ò¤È¤â¡È°æ¾å¤ÎKO¾¡Íø¡É¤òºÇÍÎÏ¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡ØDraftkings¡Ù¤Ï¡Ö1.13¡×¡¢¡ØWilliam Hill¡Ù¤Ï¡Ö1.10¡×¡¢¡Øbet365¡Ù¤Ï¡Ö1.16¡×¤È¤·¤¿¡£
¢£Áí¹çÎÏ¤ò¾Î»¿¡ÖÈà¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¡×
¡ØDraftkings¡Ù¤ÏÊÆ¥Çー¥¿²ñ¼Ò¡ØCompuBox¡Ù¤Î¥Çー¥¿¤ò»²¾È¡£°æ¾å¤¬PFP¡Ê¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡Ë¥Ü¥¯¥µー¤ÎÃæ¤Ç1¥é¥¦¥ó¥É¤¢¤¿¤ê¤Î¥¸¥ã¥Ö¿ô¡Ê6.9²ó¡Ë¤Ç3°Ì¡¢¥Ñ¥ó¥Á¿ô¡Ê16.7²ó¡Ë¤Ç4°Ì¡¢Áê¼ê¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ÎÈïÃÆÎ¨¡Ê6.9²ó¡Ë¤Ï2°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤ÎÀµ³ÎÀ¡¢¥Ñ¥ïー¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÍ»¹ç¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ç¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤ÏÈà¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£
°ìÊý¡¢25ºÐ¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¥Ô¥«¥½¤Ï¿ÈÄ¹¤È¥êー¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÈÂÎÌÌ¤Ç°æ¾å¤ò¾å²ó¤ë¤Û¤«¡¢Ä¾¶á14ÀïÃæ10»î¹ç¤ÇKO¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤â¹âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥Ö¥Ã¥¯¥áー¥«ー¤Ï»î¹çÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ¾¶á8»î¹ç¤Î¤¦¤Á5»î¹ç¤¬¸åÈ¾6¥é¥¦¥ó¥É¤ÇKO¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢7¥é¥¦¥ó¥É～12¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎKO¾¡Íø¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤Î¤¬Í¥¤ì¤¿ÅÒ¤±¤À¡×¤È¸åÈ¾¤ÎKO¾¡¤ÁÍ½ÁÛ¤ò¿ä¾©¡£½øÈ×¤Ï¥Ô¥«¥½¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤á¤Æ°æ¾å¤¬ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¸å¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·»î¹ç¸åÈ¾¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆÂç¼ê¥Ö¥Ã¥¯¥áー¥«ー¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏÅö¤¿¤ë¤Î¤«¡£°æ¾å¤ÎËÉ±ÒÀï¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£