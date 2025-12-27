¥Ñ¥È¥«ー¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤ºÆ¨Áö¤·¾Ã²ÐÀò¤Ë¾×ÆÍ¡Ä°û¼ò±¿Å¾¤Ç¼«¾Î¡¦²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê22¡ËÂáÊá ËÌ³¤Æ»
ËÌ³¤Æ»¡¦ÀéºÐ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯12·î27Æü¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¼«¾Î¡¦ÀéºÐ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê22¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï12·î27Æü¸áÁ°8»þ10Ê¬¤´¤í¡¢ÀéºÐ»ÔÅì±À1ÃúÌÜÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡¢¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¾õÂÖ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ñ¥È¥«ー¤Ç¸òÄÌ¼è¤êÄù¤Þ¤êÃæ¤Î·Ù»¡´±2¿Í¤¬ÀéºÐ»ÔËÜÄ®ÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¤Ç¥¦¥¤¥ó¥«ー¤ÎÅÀÅô¤¬ÃÙ¤¤¼ÖÎ¾¤ò¸«¤Ä¤±¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¤¬¥Ñ¥È¥«ー¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¿¤á¡¢ÄÉÀ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥È¥«ー¤¬ÄÉÀ×¤·¡¢Ää»ß¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃË¤ÏÆ¨Áö¤òÂ³¤±¡¢Ìó200¥áー¥È¥ë¿Ê¤ó¤À¤È¤³¤í¤ÇÆ»Ï©ÏÆ¤Î¾Ã²ÐÀò¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼Ö¤Ï¼«Áö¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡´±¤¬ÃË¤Ë¸Æµ¤¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢´ð½àÃÍ¤ÎÌó3ÇÜ¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï°û¼ò¤Î·Ð°Þ¤äÃË¤¬°û¤ó¤À¼ò¤ÎÎÌ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ²èÁü
ÀéºÐ·Ù»¡½ð
