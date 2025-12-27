この記事をまとめると ■日産は1996年から2007年までステージアというワゴンを展開していた ■2代目モデルはV6エンジンを搭載しスポーティな走りを楽しめた ■初代に設定された260RSはGT-Rワゴンとも称された

名ワゴンだったステージアを振り返る

1996年に初代が登場し、2001年に2代目に受け継がれ、そして2007年に、SUVやミニバン人気に押され、惜しまれつつもモデルライフを終えた日産のFRステーションワゴン、ステージアを覚えているだろうか。ステージアの車名の由来は舞台を意味するSTAGE（ステージ）と、前進、進歩を意味するADVANCE（アドバンス）を組み合わせた造語であり、一歩進んだライフステージを提案するという意味が込められているという。

現在、国産ワゴンは絶滅危惧的な存在になっているが、ステージアが華やかな舞台を踏んでいた1990〜2000年代は、国産ワゴンが生き生きと輝いた時代でもあったのだ。しかもだ、ステージアはただのステーションワゴンではなく、とびっきりスポーティなワゴンでもあったのだ！

ここではその極めつけといえる日産ステージア、2代目モデルを振り返ってみたい。

比較的新しい2001年に登場した2代目ステージアは、11代目V35スカイラインや5代目Z33フェアレディZと同じFR用FMプラットフォームを採用。全長4765〜4820×全幅1760〜1790×全高1490〜1550ｍｍ、ホイールベース2850ｍｍという堂々たるサイズを備え、それを生かした、豪華で広々としたV35スカイラインとも共通する室内空間、スカイラインに望めない広大なラゲッジルームを備えていた。

そのラゲッジルームの大きな特徴は、樹脂素材が使われたバックドアにガラスハッチを備えていたこと。バックドアを開けることなく荷物を出し入れでき、停車時に換気をするのにも適した装備である。どうやら日産はバックドアのリヤウインドウを開閉式とするガラスハッチが大好きなようで、パイクカーのパオ、SUVのテラノ、コンパクトカーのキューブ、ミニバンのリバティ、プレサージュ、セレナ（現行型含む）、ワゴンのアベニールにも採用していたのである。

走りも楽しめる貴重なワゴンだった

先ほど、ステージアはV35スカイラインやZ33フェアレディZとプラットフォームを共用するスポーティワゴンである、と述べたが、その理由はパワーユニットや足まわりに見て取れる。

まずエンジンは3.5リッターV6のVQ35DE型（272馬力・36.0kg-m［5速AT］／280馬力・37.0kg-m［6速MT］）、3リッターV6のVQ30DD型（260馬力・37.0kg-m［5速AT］）、2.5リッターV6のVQ25DD型（215馬力・27.5kg-m［4速AT/5速AT］）、もっとも人気の高かった2.5リッターV6ターボのVQ25DET型（280馬力・41.5kg-m［5速AT］）と、多彩な仕様を設定。

サスペンションは前後マルチリンク（フロントはV35スカイラインと同じだが、リヤはワゴンの荷室を成立させるため専用設計）が奢られていたのである。ハイパワーエンジンにMTを組み合わせたモデルもあったということもあり、初代より影は薄いものの、希少なスポーツワゴンであったのだ！

FRとともに用意されたAR-X FOURを名乗る4WDは、新開発スノーシンクロモード付アテーサE-TS、専用樹脂製オーバーフェンダー、シルプロテクター、18インチオールシーズンタイヤを採用。最低地上高も40ｍｍ高められた、いまでいうクロスオーバーモデルであり、雪道での走破性にもこだわった4WDとなる。また、四輪操舵システムの電動SUPER HICASも採用されている。

上級グレードとなるRXと4WDのAR-X FOURは快適装備の充実が目玉。ターボエンジン搭載のRSシリーズにはさらにスポーツシート、3連メーター（フロントトルク計・電圧計・ブースト計）が搭載された。

なお、ここでの主役は、2.5リッターV6ターボであるVQ25DET型（280馬力・41.5kg-m）を採用する、オーバースペックともいえるパワーユニットを搭載したRSグレードである。なんとこのエンジン、スカイラインGT-Rに搭載することを前提に開発されたという噂もあるのだ。

ちなみにステージアとGT-Rの関係は深く、日産の特装車メーカーである「オーテックジャパン（現NMC）」が手掛けたステージアのオーテック特装車たちも忘れられない。

とくに1997年に初代モデルのMCを機に加わったのが、R33スカイラインGT-Rと同じRB26DETTを搭載した、GTRのワゴン版とも称された260RSは、その代表例だ。ステージアのトップグレードとなる2.5リッター直6エンジンのRB25DET×2WDの25t RS FOUR Vグレードをベースに、RB26DETTのハイパワーに対応すべく車体とシャシーに大幅強化を施した、文句なしのトップグレードである。

電動SUPER HICAS、電子制御トルクスプリット4WD、ブレンボ製ブレーキ、17インチタイヤなどを備え、GT-Rに対しても遜色のない構成を備えた、日産史上最速のツーリングワゴンといっても過言ではないだろう。

当時の新車価格はスカイラインGT-Rよりも安く、アッという間に完売したという人気ぶりだったという。が、いまではコレクターズアイテムとなっていて、とんでもない中古車価格になっている1台でもある。

実際、2025年12月中旬にカーセンサーで調べたところ、260RSを10台程度発見したが、中古車市場でめっぽう数の少ない2代目（多くは海外に売られたのだろう）の250RS（280馬力・41.5kg-m）が100万円以下なのに対して、260RSの中古車価格は500万〜600万円のプレミアムな値付けであった。

ステーションワゴンの皮をかぶったGT-R、2025年8月をもって生産を終了したGT-Rの遺産……と考えれば妥当かもしれないが……。