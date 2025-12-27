エッセー執筆を中心に、翻訳、作詞など幅広く活躍する内田也哉子さん（49）が宝島社「SPRiNG」公式YouTubeチャンネルで配信している「YOUのこれからこれから Season2」にゲスト出演。タレントのYOU（61）と結婚、離婚などについてトークを展開。父でミュージシャンの内田裕也さん（19年死去）について脳科学者から言われた衝撃の一言を明かした。

視聴者から「結婚して7年、夫以外に好きな人ができ、別れるべきか、結婚を継続すべきか」という相談が寄せられ、内田さんは「うちの父の話になってしまうんですけど」と口を開いた。夫には浮気した過去があるという。

「脳科学者の中野信子さんと対談した時に、いろんな女性とフレンドリーで、今の世の中で言うとそれは“ザ・不倫”になるんだけども、もうしょうがないって」と言われたことを明かした。「たくさんの人とコミュニケーションをとって群れるっていうタイプが（相談者の夫の）男性や父であったり…」と語ると、YOUは挙手し、大きくうなずいた。

内田さんは「一人の人と密に社会生活を送っていく方が人生をスムーズにできる」としたうえで、「それはもう“遺伝子に組み込まれているから、それはそういうものだと思えばいいですよ”って言われて。言われたところで“そうなのか”っていう納得の仕方しかできないんだけど」と笑った。

そして、相談について「とがめたって、コントロールしたって、その人（夫）の人生の自由は得られていないわけじゃない」と相手側にも触れつつ、「浮気をしないであろうということは信じる必要はないと思うんですよね。もう既に男性が何度も繰り返してる」と続けた。

「この人でしかありえない魅力とか、自分にとって何が大切なのかって1個だけですよね。1個だけでも叶えば、人間関係とかパートナーシップって前に進めるんじゃないかな」と持論を語った。