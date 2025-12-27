¹©Æ£ÀÅ¹á¡¡¼êºî¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÎÁÍý¤òÈäÏª¡¡¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¿©Âî¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë¡Ö¤¦¤Ã¤·¤Ã¤·¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¤ä¥µ¥é¥À¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¤È¤¤Î¤³¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÎÌîºÚÎÁÍý¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤À¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÎÁÍý¤Î¿©Âî¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£BGM¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡ÖX'mas Night¡×¤òÅº¤¨¡¢¡Ö¤¦¤Ã¤·¤Ã¤·¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÎÁÍý¾å¼ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹©Æ£¤Ï¡¢24Æü¤Ë¤Ïµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤Ã¤Á¤êÎÁÍý¤âÍÑ°Õ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¹©Æ£¤Ï2000Ç¯12·î5Æü¤ËSMAP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È·ëº§¡£01Ç¯¤Î5·î¤ËÄ¹½÷¡¦Cocomi¡¢03Ç¯2·î¤Ë¼¡½÷¡¦Koki¡¤¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤ÏÅÙ¡¹¡¢¼êÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
