香取慎吾がテレ東に！！！見取り図・盛山と松村沙友里の３人で「高根沢町」を覆面調査！道中は奇跡の連発！





テレ東では2026年１月４日（月）夜10時15分から「三ツ星☆MAP」を放送します。

この番組のコンセプト・・・日本を代表する超メジャーな観光地は、インバウンドも相まっていつも大混雑！

そこで、メジャーな観光地にほど近く、まだまだ知られていない観光地はないのか？新たな観光地を探すお忍び調査バラエティ！

出演者は老若男女から絶大な人気を持つ国民的スターの香取慎吾、人気お笑い芸人の盛山晋太郎(見取り図)、最近結婚・妊娠を発表した人気タレントの松村沙友理という異色の組み合わせ！初めましての３人は最初こそぎこちなさがあったものの、ロケ中に抜群のコンビネーションを見せていく。中でも香取慎吾とぶりっ子キャラの松村が共鳴してダブルぶりっ子になっていくのは見どころの１つ！

さらに今回は、町の人に自然なリアクションをもらうため、スタッフは３人と離れて撮影を行う覆面調査スタイル！

撮影も交渉も聞き込みも全て３人が自分たちで行います。

しかし目立つ３人・・・一体どんな展開になったのか！？そして覆面調査した町は栃木県民が口を揃えて「何もない」と言う謎の町・高根沢町。「何もない」と言われる町だったが、「緑色のちゃんぽん」、「シカの角をくれるアート店」、「究極の足ツボがある施設」など次々と新しい観光スポットを掘り起こしていく！そんな中「小学生の香取慎吾を知る人物」との偶然の再会や妊娠を発表した松村が公表前に「安産の神社」に導かれていたりと・・・数々の奇跡も！





≪スタッフコメント≫

■番組プロデューサー・溝田和史（テレビ東京制作局）

まだ見ぬ新しい観光スポットを香取慎吾さん、見取り図盛山さん、松村沙友理さんの３人が探す覆面調査旅です！

この覆面というのがポイントです！スタッフはすごく離れた場所にいて何かあった場合にしか３人に近づかないという撮影スタイルでロケをしました。つまりこれだけ人気のある方々を引きでしか撮影していません。無駄遣いです！

でも町の方々の自然なリアクションと笑顔が撮れました。３人の自然な会話も撮れました・・・謎に包まれた香取さんのプライベート話は必見です！そして引きで撮影していても国民的スターの存在感は凄かった！

「何もない」と言われる町で行ってみたくなる素敵なスポットもいっぱい出てきました！ 是非ご覧ください！！



≪番組概要≫

【タイトル】 「三ツ星☆MAP」

【放送日時】 2026年1月4 日（日）22:15～23:45

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。

【出演者】 香取慎吾、盛山晋太郎(見取り図)、松村沙友理

