「白系パンツ」はこう穿く！【ユニクロ】そのまま真似したい「冬のおしゃ見えコーデ」

ダークトーンでまとめがちな冬コーデ。重た見えを回避するなら、白系パンツを取り入れてみて。今回は【ユニクロ】の白系パンツを使った、おしゃれさんの着こなしを紹介します。大人の余裕を感じるリラクシーなスタイルや、ワントーンでまとめた洗練コーデをピックアップ。ワンランク上の着こなしを楽しみたい人は、ぜひ真似してみて。

リラクシーだけど上品見えするカジュアルコーデ

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

大人カジュアルにもきれいめにも合わせやすい、ユニクロの名品パンツを使ったコーデ。レッグラインを拾いにくいワイドシルエット & 伸縮性があり、楽に穿けそうです。一見寒そうな白系パンツには、あたたかみある素材のトップスやアウターが好相性。カラーも明るめのグレー合わせなら、コントラストが強くなりすぎません。そのぶん小物は黒で統一すると、バランスよく引き締めてくれます。

白系のワントーンでまとめて清潔感のあるコーデに

オフィスなど好印象を狙いたいシーンでは、白系のワントーンでまとめるのもいいかも。センタープレス入りのパンツならきちんと感もあり、ケーブルニットのカーディガンを投入すれば、上品なきれいめスタイルに。ワントーンでも素材感やデザインに特徴のあるトップスを合わせれば、奥行きが生まれて野暮ったく見えるのを回避できます。バッグは主張控えめの明るめブラウンがぴったり。

