23回目『ゴッドタン』マジ歌、今年も人気芸人ズラリ まさかの中丸雄一が審査員に
テレ東では、来年1月3日深夜に『ゴッドタン 芸人マジ歌選手権』を放送する（深0：45）。深夜のお笑い番組としては異例の2026年で20年目に突入する『ゴッドタン』だが、毎年恒例「芸人マジ歌選手権」も今回で23回目を迎える。今をときめく人気芸人がオリジナルソングを引っ提げて登場する。
【番組カット】『ゴッドタン』マジ歌！今年も豪華な布陣に
今回もお馴染みのマジ歌シンガー、日村勇紀（バナナマン）、角田晃広（東京03）、秋山竜次（ロバート）、バカリズム、後藤輝基（フットボールアワー）、劇団ひとりに加え、スポットライトのコーナーには、マユリカ、キンタロー。が登場を果たす。
芸人たちを待ち受けるのは超豪華な審査員たち。バナナマン・設楽統、東京03の飯塚悟志と豊本明長、銀シャリ・橋本直、中丸雄一、松村沙友理というラインナップとなっている。
