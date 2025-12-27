『KYOUSUKI MUSIC STAGE 2025』リレーインタビューVol.2 あおい＆ひな「Kawaii Kaiwai」
ABEMAは、12月29日午後9時から『KYOUSUKI MUSIC STAGE 2025』を放送する。同番組では、人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のメンバーたちが2025年にヒットした楽曲をパフォーマンス。オリコンニュースでは、歌唱グループごとにインタビューを実施した。放送まであと2日となるきょうは、PiKiの「Kawaii Kaiwai」を披露するあおい（永瀬碧）と“おひなさま”ことひな（長浜広奈）。
【動画】ふわふわかわいすぎ…あおい＆ひなのインタビューの模様
――パフォーマンスを終えての感想をお願いします。
あおい：私もひなも初めてのアイドルっぽい感じだったんですけど、カメラが何台もあって、「ここにいる時はこのカメラを見なきゃいけない」みたいなのがすごく難しくて…。難しかったね？
ひな：難しかったです。覚えるところから一緒にやって、友情が深まりましたね！
あおい：そうだね（笑）！
――お2人はハロン編で一緒に旅をしたと思うのですが、その後も仲良しでしたか？
ひな：今のところ毎日いますね！
――仲良しですね！
あおい：一方的に！一方的にかけてくるんですけど（笑）！
ひな：もぉ〜！
あおい：（笑）
――あおいちゃんはアイドル好きだと思うのですが、実際に自分がアイドルになってみてどうでしたか？
あおい：かわいい衣装を着られたのがうれしかったのと、歌うのはカラオケでしかしたことがなかったので、アイドルって歌って踊ってカメラ目線とかファンサとか…改めてすごいなって思いました。
――練習期間のエピソードを教えてください。
あおい：事前に振付の動画が送られてきたんですけど、2人とも振り入れ当日まで覚えられていなくて…。振り入れの1〜2時間前の自主練する時に私が覚えてひなに教えて。
ひな：反転しているのに全部教えてくれました。
――もうすぐ2025年も終わります。今年の漢字を教えてください！
ひな：世の中に顔が広まったので、「顔」かな？あと自信が付いたので、もっと。「顔」です！
あおい：「逢」。『今日好き』を通して参加者の子たちや、ひなもそうだし、スタッフさんもだし、いろいろな人に出会えていろいろな経験をさせてもらったので、「出逢い」の「逢」！
――“顔が広まった”と実感したエピソードはありますか？
ひな：声を掛けられることが多くなったり、声でバレちゃったり。
あおい：2人でディズニーランドに行った帰りにタピオカ屋さんに行ったんですけど、2人とも変装していたのにひなの「お願いします！」って声でバレて（笑）。店員さんがスリーブに「応援してます」って書いてくれて。
ひな：「大好きです」って。それがうれしかったですね。幸せです。
――ひなちゃんは次に恋するならどんな男子がいいですか？
ひな：王子様が好きって言ってきたんですけど…。特別扱いしてくれる人とか、ひなを待ってくれてる人とかが、結構好きです。ひなを知ってて、「待ってました」みたいな人と出会いたいです！追いかけたい！とか言って追いかけちゃうんじゃない？私！
あおい：（爆笑）
――確かに最初は追いかけているイメージですが、最終的には追いかけられていませんか？
ひな：魅力に気づいちゃうんじゃないかなって思います。
――最後にファッションポイントを教えてください！
あおい：おそろいの高さの高めのツインテールと！
ひな：おそろいのリボン！
あおい＆ひな：おそろいのイヤリングで〜す！
あおい：衣装も若干違うんですけど、双子コーデみたいで。
ひな：並んでたらやばいですね。人形さん。
