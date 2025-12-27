ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¡¶âÈ±¤É¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖºÇ¹â¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÎï¤·²á¤®¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ê23¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥á¥ê¥¯¥ê¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿ÈÄ³À¡£¶À±Û¤·¤Î¤É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÈÄ³À¤Ïº£·î¡¢ÇòÈ±¤Ë¶á¤¤¶âÈ±»Ñ¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶âÈ±¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤á¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Íû¸÷¿Í¤¯¤ó¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¼«»£¤êºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÍû¸÷¿Í¤¯¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎï¤·²á¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£