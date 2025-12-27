¼Ö¤¬ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤² ½÷¤Î»Ò´Þ¤à3¿Í¤±¤¬ Âçºå¡¦¥ß¥Ê¥ß
¡¡Âçºå¡¦¥ß¥Ê¥ß¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë¤¢¤ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¼Ö¤¬ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢½÷¤Î»Ò¤ò´Þ¤àÊâ¹Ô¼Ô3¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸á¸å4»þÁ°¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶èÆñÇÈ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö¼Ö¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ç¤Ï¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢20Âå¤È30Âå¤ÎÃËÀ¡¢10ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷¤Î»Ò¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÆî³¤ÅÅÅ´¤Ê¤ó¤Ð±Ø¶á¤¯¤Î¸æÆ²¶Ú¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¤Õ¤À¤ó¤«¤é¿ÍÄÌ¤ê¤¬Â¿¤¤¥ß¥Ê¥ß¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë