お散歩に行くつもりで外に出た大型犬が、動物病院に連れて行かれることに気づいたら…？必死に抵抗する様子に思わず笑ってしまう人が続出し、投稿は記事執筆時点で2万6000回再生を突破。「表情が豊かで本当にかわいい！」といった声が寄せられています。

【動画：散歩に行くつもりの大型犬→『動物病院に行くこと』を伝えたら…子どものような『必死の抵抗』】

大型犬を動物病院に連れて行こうとしたら…

YouTubeチャンネル「ギンちゃんねるCreamGoldenGin」には、ゴールデンレトリバーの「ギン」ちゃんの日常が投稿されています。ある日、ギンちゃんの肘に炎症が起きて皮膚が赤くなっていたため、動物病院に連れて行くことに。

リードをつけて外に出た時は、朗らかな表情をしていたギンちゃん。しかし飼い主さんが「今日は病院に行きます」と伝えた途端に、「えっ！」と怪訝そうな表情に。どうやら「お散歩だと思っていたのに…」とショックを受けているようです。

必死に抵抗する姿が可愛い

そして飼い主さんが「おいで」とリードを引くと、ギンちゃんはお家の前でうずくまって動くことを拒否したとか。よほど病院に行くのが嫌なようです…。しかしギンちゃんはお利口さんなので、「大丈夫だって。行こう」と説得すると、渋々立ち上がって車に向かってくれたそう。

ギンちゃんは車に乗った後も病院に行く覚悟が決まらないようで、恨みがましいお目目で飼い主さんを見つめ、「行きたくない」と訴えたそう。

飼い主さんが「行くしかないんだって。頑張ろう」と伝えると、どんなに嫌がっても連れて行かれることを察してしょんぼり…。ちょっぴり可哀想ですが、不安そうなお顔が可愛くてキュンとしてしまいます！

病院に到着したら、再び抵抗！

ついに病院に到着。ここまで来たらギンちゃんも腹をくくって、大人しく中に入ってくれるかと思いきや…？「やっぱり無理！許してください」とばかりに、病院の玄関前でうずくまってしまったとか。飼い主さんは「大丈夫！」と励ましたのですが、全然動こうとしなかったそう。

体は大きくてたくましいのに、まるで小さな子どものように本気で病院を怖がるギンちゃん。その見た目と中身のギャップが愛おしくて、思わず笑ってしまいます。

ちなみにその後もギンちゃんの抵抗は続いたそうですが、最終的にはブルブル震えながら診察を受けてくれて、肘の炎症も少しずつ良くなっていったとのこと。ギンちゃん、頑張りましたね！

この投稿には「物悲しい表情も可愛いw」「可哀想だけど笑いました」「人間の子供みたいで微笑ましい」といったコメントが寄せられています。

表情豊かなギンちゃんの可愛い姿や、微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ギンちゃんねるCreamGoldenGin」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ギンちゃんねるCreamGoldenGin」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。