柴犬さんの可愛い寝姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で129万回再生を突破し、「ぐっすり寝とるな」「ほぼ人間だね」「これはやばい、たまらん」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お布団を敷いたら、犬がそそくさとやってきて…まるで小さな子供のような『幸せ溢れる寝姿』】

枕を使って寝るわんこ！？

YouTubeチャンネル「白柴犬はる」では、柴犬『はる』ちゃんの平和な日常が紹介されています。今回は、はるちゃんの寝姿について投稿したそうです。

ある日、投稿主さんが布団を敷いたときのこと。布団に入って寝ようとすると、はるちゃんがそそくさとやってきたそうです。そして、当たり前のように布団の中に入ると…。

そのまま、眠りについてしまったのでした。きちんと枕を使って寝る姿は、まるで人間のようだったといいます。

穏やかな寝顔にホッコリ♡

それから、はるちゃんはスピースピーと鼻を鳴らしながら熟睡していたとか。あまりに気持ちよさそうに寝るはるちゃんに、投稿主さんも起こすことができなかったそうです。

肌寒かったのか、掛け布団までかぶって眠るはるちゃん…。投稿主さんのニオイと布団の温かさがよほど心地よかったようで、そのまま夢の世界へ行ってしまったのでした。

実は、はるちゃんが布団を我が物顔で使うのは初めてではありません。毎日のように、投稿主さんに布団を整えてもらってから熟睡するのだそうです。ときには、電気毛布でポカポカ温まりながら寝ることもあるとか…♡

至れり尽くせりのはるちゃんは、世界一幸せなわんこかもしれませんね。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「モフモフがモフモフの枕で寝てる…」「ただ寝ているだけなのに癒されてしまう」「どれだけ大切にされているかよくわかる」などさまざまなコメントが寄せられました。はるちゃんの寝顔を見ていると、こちらまで幸せな気分になりそうです！

YouTubeチャンネル「白柴犬はる」には、はるちゃんの微笑ましい姿がたくさん投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「白柴犬はる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。