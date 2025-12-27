ヴィッセル神戸は27日、元日本代表MF乾貴士が加入することを発表した。



現在37歳になった乾は2021年夏にJリーグに復帰。古巣セレッソ大阪を経て、2022シーズンより清水エスパルスでプレイしていた。



乾は2025シーズンも清水の攻撃を牽引する存在として素晴らしいプレイを見せていたが、今月2日に契約満了による退団が発表され、新天地がどこになるか注目を集めていた。





そんななか、乾は来シーズンからミヒャエル・スキッベ新体制に変わる神戸への移籍が決定。Jリーグ王者返り咲きを狙うチームで天才がどのようなプレイを見せるか、楽しみだ。乾は神戸の公式サイトにてタイトル獲得へ向けた意気込みを語った。「この度、ヴィッセル神戸に加入することになりました乾貴士です。ヴィッセル神戸の一員として戦えることを、本当に嬉しく思います。今回の加入にあたり、僕の力が必要だと話をいただいたヴィッセル神戸の皆さまの期待と気持ちに応えるためにも、一つでも多くのタイトルをヴィッセル神戸にもたらすことが、僕の使命だと思っています」「エスパルス退団が決定した際、最終戦でも多くのファン・サポーターの皆さんから『どこにいても応援する』と言っていただけたこと、たくさんのサッカー少年・少女が一緒に泣いてくれたこと、『サッカーを続けてほしい』と言ってくれたことが、本当に大きな支えとなりました」「そんな子どもたちに、また僕のプレイを観てもらえることを本当に嬉しく思いますし、ヴィッセル神戸で結果を出し、ヴィッセル神戸の熱いファン・サポーターの皆さまに応援していただけるよう、チームに貢献していきたいと思っています。応援よろしくお願いします」