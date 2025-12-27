アストン・ヴィラの指揮官ウナイ・エメリはプレミアリーグ第18節のチェルシー戦に向けて意気込みを語った。



シーズン序盤こそ苦戦を強いられたヴィラだったが、先月から調子をあげており、現在公式戦10連勝中。プレミアでも首位アーセナルに3ポイント差の3位と今リーグで最も勢いのあるチームだ。



そんなヴィラは年末にビッグマッチ3連戦という重要な局面を迎えている。その初戦となった前節はマンチェスター・ユナイテッドに2-1で勝利したが、今節はチェルシー、そして日本時間の31日にはアーセナルとアウェイ2連戦で今年を締めくくる。





まず今節のチェルシーに勝利し、公式戦の連勝を「11」に伸ばしたいところだが、エメリはチェルシー戦が大きな試練になると考えている。「今の我々の感覚は、勢いの面で非常に重要だ。明日は我々にとって非常に大きな試練となる。アウェイでのチェルシーとの試合は大きな試練だ。我々がどう対応するかが問われる。我々は非常にやる気に満ちており、明日彼らとどう向き合うかについてワクワクしている。この試合に集中し、ベストを尽くせるよう努めるよ」（英『Sky Sports』より）ユナイテッドに続き、チェルシーとアーセナルも撃破できれば連勝記録を伸ばせるだけではなく、エメリのチームは大きな自信も得られるだろう。現在4位につけるチェルシーも上位陣についていくために勝ち点3が必要となるが、ヴィラはこの勢いのままチェルシーも撃破できるか、注目だ。