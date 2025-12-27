今年は磁気券とデジタル券の2種を発売

西武鉄道では2025年11月21日から2026年3月22日まで、「西武鉄道×西武バス おトクにおでかけきっぷ」（磁気券・デジタル券）を販売しています。

【1日乗り放題】これが「西武鉄道×西武バス おトクにおでかけきっぷ」です（画像）

この企画乗車券の価格は1700円です。購入日当日に限り、西武線および西武バスが1日乗り降り自由となります。さらに、ところざわサクラタウン、三井アウトレットパーク入間、スパジアムジャポン、温泉バルコニーキングアンドクイーンのいずれかで利用できる、1000円相当の「おトクにおでかけクーポン」もセットになっています。

ただし、西武秩父線の高麗〜西武秩父駅間（高麗駅での乗り降りは可能）と、西武バスの高速乗合バス、空港連絡バス、コミュニティバス、イオンシャトルバス（イオン東久留米店）、メッツァ線、西武球場線イベント臨時輸送バス、西武観光バス（秩父地区・軽井沢地区）は対象外です。また「おトクにおでかけクーポン」の利用にも条件があります。加えて、西武バスと他社の共同運行路線では、西武バスのみ利用可能です。深夜バスを利用する場合は、深夜割増運賃の支払いが必要となります。

磁気券は、初列車から16時までの間、西武線各駅の自動券売機で購入できます。ただし、武蔵横手〜西武秩父駅間の各駅と小竹向原駅、西武バスでの販売はありません。原則として駅窓口での販売は行われませんが、モバイルのICカードなどでの購入を希望する場合は、駅窓口にその旨を伝える必要があります。

デジタル券は、デジタルチケットサービス「EMot オンラインチケット」によるスマートフォン専用サービスです。利用当日の午前3時から購入可能で、決済方法はクレジットカードまたはPayPayに限られます。