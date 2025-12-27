【プレゼント】『ウォーフェア 戦地最前線』特別試写会にご招待

『シビル・ウォー アメリカ最後の日』で国家の分断と内戦をリアルに描き議論を巻き起こした鬼才アレックス・ガーランド監督が、同作で軍事アドバイザーを務め、米軍特殊部隊の経歴を持つレイ・メンドーサを共同監督に迎え、彼のイラク戦争での実体験を極限まで再現！ 世界を席巻するA24製作の下、『シビル・ウォー アメリカ最後の日』を越える、圧倒的没入感に挑んだ『ウォーフェア 戦地最前線』が1月16日（金）に公開。

公開を記念して、本作の特別試写会に海外ドラマNAVI読者10名様をご招待！

『ウォーフェア 戦地最前線』概要

舞台は2006年、アメリカ軍特殊部隊8名の小隊は、イラクの危険地帯・ラマディで、アルカイダ幹部の監視と狙撃の任務に就いていた。ところが、想定よりも早く事態を察知した敵兵が先制攻撃を仕掛け、市街で突如全面衝突が始まる。退路もなく敵兵に完全包囲される中、重傷者が続出。部隊の指揮をとることを諦める者、本部との通信を断つ者、悲鳴を上げる者…負傷した仲間をひきずり放心状態の隊員たちに、さらなる銃弾が降り注ぐ。小隊は逃げ場のないウォーフェア（=戦闘）から如何にして脱出するのか――。

『ウォーフェア 戦地最前線』試写会プレゼント

■日程：2026年1月6日（火）

■時間：18：00 開場／18：30 開映〈上映時間：95分〉

■会場：東京都港区六本木〈試写室〉※詳細住所は当選された方にご連絡いたします

■プレゼント数：10名

応募フォーム：https://forms.office.com/r/pj7ZBKLYMy

応募締切：2026年1月1日（木）18：00

当選通知：2026年1月2日（金）

『ウォーフェア 戦地最前線』キャスト



本作には、海外ドラマファンにお馴染みのキャストが登場！ タイカ・ワイティティの『Reservation Dogs（原題）』にメインキャストとして出演したディファラオ・ウン=ア=タイ、『一流シェフのファミリーレストラン』『ブラック・ミラー』のウィル・ポールター、『ストレンジャー・シングス 未知の世界』シーズン4のエディ役で大ブレイクを果たしたジョセフ・クイン、大ヒットシリーズ『SHOGUN 将軍』の按針／ジョン・ブラックソーン役のコズモ・ジャーヴィス、『リバーデイル』のチャールズ・メルトンらが出演する。

（海外ドラマNAVI）

