Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë°ìµ¤¸«¤·¤¿¤¤2025Ç¯¤ÎMCUºîÉÊ¤òÁí¤¶¤é¤¤
À¤³¦Ãæ¤Ë¾×·â¤È´¶Æ°¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹Ä¶Âçºî¤ò¿ôÂ¿¤¯À¸¤ß½Ð¤·¡¢·à¾ì±Ç²è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÂ¿ºÌ¤Ê¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤ä¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡£¸½ºß¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Íµ¤ºî¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹Disney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£
º£Ç¯¤â·à¾ì¸ø³«ºîÉÊ¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Ç¤ÎÇÛ¿®ºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿MCU¡Ê¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡Ë¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë·à¾ì¸ø³«¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ÃíÌÜºî¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÈÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡É¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤òMCU»°Ëæ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¤«¤é¥Ô¥¯¥µ¡¼¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¢¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¢¥Ê¥· ¡Ä
¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù
Captain America/Sam Wilson (Anthony Mackie) in Marvel Studios¡Ç CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD. Photo courtesy of Marvel Studios. © 2024 MARVEL.
¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¡È½éÂå¡É¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤³¤È¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤éºÇ¤â¿®Íê¤µ¤ì¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º/¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤«¤é½â¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¥µ¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡Ê¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥¡¼¡Ë¡£¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤¨¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î½Å°µ¤Ë³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤Î°Õ»×¤ò·Ñ¤®¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê½Å¤ß¤òÇØÉé¤¤Àï¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥É±é¤¸¤ë¿·¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤Î¥µ¥Ç¥£¥¢¥¹¡¦¥í¥¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¥µ¥à¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¹ñºÝÅª¤Ê»ö·ï¤Î±²Ãæ¤Ø¡£º®Íð¤ò¿©¤¤»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ìÇ±¤ê¤Ç¤Ê¤®ÅÝ¤¹ºÇ¶¯¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä¥ì¥Ã¥É¥Ï¥ë¥¯¤È²½¤·¤¿¥í¥¹¤¬¡¢Ê®²Ð¤Î¤è¤¦¤ÊÒöÓ¬¤ò¤¢¤²½±¤¤¤«¤«¤ë¡Ä¡ª¡¡¤À¤¬¡¢Á´¤Æ¤Ï¡È¤¢¤ë¿ÍÊª¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÅÁÈ¤Þ¤ì¤¿±¢ËÅ¤À¤Ã¤¿¡½¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥Ã¥×Æ±ÍÍ¤Ë½â¤ò¶î»È¤·¤¿½Å¸ü´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÆùÃÆÀï¤Ë²Ã¤¨¡¢Íã¤ò¹¤²¼«ºß¤Ë¶õ¤ò¶î¤±¤ë¶õÃæ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢½â¡ßÍã¤Ë¤è¤ëµæ¶Ë¤Î¶õÃæÀï¤Ç¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤òÁÖ²÷¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤ÆÀèÆü¡¢ÍèÇ¯¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿·ºî¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Î½é±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤¬MCU¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡Ä¡£¥µ¥àÌò¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥¡¼¤â½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡É¤Î¹Ô¤¯Ëö¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡Ø¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡§¥Ü¡¼¥ó¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡Ù
Daredevil/Matt Murdock (Charlie Cox) in in Marvel Television¡Çs DAREDEVIL: BORN AGAIN exclusively on Disney+. Photo courtesy of Marvel Television. © 2024 MARVEL.
Ãë¤ÏÊÛ¸î»Î¡¢Ìë¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢Æó¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Ä¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¤³¤È¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¥É¥Ã¥¯¡Ê¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥³¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤ËÂ£¤ë¡¢¤É¤ÎMCUºîÉÊ¤È¤â°ìÌ£°ã¤¦¡È¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡É¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¸«½ê¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡£ÍÄ¤¤º¢¤Ë»ö¸Î¤Ç¼ºÌÀ¤·¤¿¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢Í£°ì¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤¿Éã¤¬Î¢¼Ò²ñ¤Î²¿¼Ô¤«¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éË¡¤äÀµµÁ¤À¤±¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÄË´¶¡£ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤ÆÀµµÁ¤òÄÉµá¤·¤Ä¤Ä¡¢Ìë¤Ï¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¤È¤·¤ÆË¡¤Ç¤ÏºÛ¤±¤Ê¤¤Î¢¼Ò²ñ¤ÈÀï¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£»ë³Ð°Ê³°¤Î´¶³Ð¤¬È¯Ã£¤·¤¿¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÄ°ÎÏ¤äÓÌ³Ð¤ò»ý¤Ä¤â¡¢ÆùÂÎ¤Ï¾ï¿Í¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¿¤áÆüº¢¤«¤éÀ¸½ý¤¬Àä¤¨¤º¡¢»þ¤Ë¤Ï»à¤â´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂç²ø²æ¤âÉé¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡ÈÀµµÁ¡É¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¶òÄ¾¤µ¤³¤½¤¬¡¢¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¤È¤¤¤¦¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¡£ÍèÇ¯3·î¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë´Õ¾Þ¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£·ì¤¬Þú¤ß°î¤ì¡¢¹ü¤¬¤Ø¤·ÀÞ¤ì¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¡Ä¤È¡¢Â¾¤ÎMCUºîÉÊ¤Ç¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÄË¡¹¤·¤µ¤ò¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤¢¤¨¤Æ´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù
(L-R): Ghost (Hannah John-Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko), John Walker (Wyatt Russell), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Alexei Shostakov/Red Guardian (David Harbour), and Yelena Belova (Florence Pugh) in Marvel Studios¡Ç THUNDERBOLTS*. Photo courtesy of Marvel Studios. © 2024 MARVEL.
¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë´íµ¡¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢°»ö¤òÈÈ¤·¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡ÈºÇ¶¯¡É¤Ç¤â¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ç¤â¤Ê¤¤ÌµË¡¼ÔÂ·¤¤¤Î¡Ò¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä¡Ó¡£À¨ÏÓ°Å»¦¼Ô¤Î¥¨¥ì¡¼¥Ê¡¦¥Ù¥í¥ï¡Ê¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ô¥å¡¼¡Ë¤ä¡¢°Å¤¤²áµî¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ë¿Ê¤à¥Ð¥Ã¥¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¡Ê¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¡Ë¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥í¥·¥¢¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¤Ç¥¨¥ì¡¼¥Ê¤ÎÉã¤Ç¤â¤¢¤ë¥ì¥Ã¥É¡¦¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ê¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡Ë¤Ê¤É¥¯¥»¤Î¶¯¤¤ÌÌ¡¹¤¬½¸·ë¤·¡¢´í¸±¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÈÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¸ß¤¤¤ò¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¼ÔÆ±»Î¤¬¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤Ë¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦»Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÆùÃÆÀï¡¦½Æ·âÀï¡¦¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤éÅ¥½¤¯Àï¤¤È´¤¯»Ñ¤Ï¡¢ÁÖ²÷´¶È´·²¡£·¿ÇË¤ê¤Ê¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤Î¿·¥Á¡¼¥à¡È¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡ÉÃÂÀ¸¤Ë½Ö´Ö¤òÌ£¤ï¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ï¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ
¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÍèÇ¯¤Î¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÍ½½¬¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¥Ï¡¼¥È¡Ù
Ironheart/Riri Williams (Dominique Thorne) in Marvel Television¡Çs IRONHEART. Photo courtesy of Marvel. © 2024 MARVEL. All Rights Reserved.
¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¿¥ï¥«¥ó¥À¡¦¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¡Ù¤Ç¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó°ÊÍèºÇ¤â³×¿·Åª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥É¥¹¡¼¥Ä¤òÈ¯ÌÀ¤¹¤ë¼ã¤Å·ºÍÈ¯ÌÀ²È¥ê¥ê¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ê¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¡¼¥ó¡Ë¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡£¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤µ¤ì¡¢¥È¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¥¯¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥À¥¦¥Ë¡¼¡¦Jr.¤«¤é¤â¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¤ªËÏÉÕ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£
Êª¸ì¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥ê¥ê¤ÎºÍÇ½¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¶á´ó¤ë¡¢ËâË¡¤ò»È¤¦²ø¤·¤²¤ÊÃË¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥º¡Ê¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥é¥â¥¹¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥ê¥ê¤Ï¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤Æ¤¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¾ï¼±¤À¤±¤Ç¤Ï³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤À¤³¦¤Ø¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÈËâ½Ñ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÏÃ¿ô¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°ì¿Í¤Î¼ã¼Ô¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£Á´6ÏÃ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë1ÏÃ¤º¤Ä¤æ¤Ã¤¯¤ê´Ñ¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ßÊý¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¡ÈÌ¤Íè¤ÎMCU¡É¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ê!?¡Ë¤Î³èÌö¤ò¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤ËÌÜ·â¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4¡§¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù
(L-R): Ebon Moss-Bachrach as Ben Grimm/The Thing, Vanessa Kirby as Sue Storm/Invisible Woman, Pedro Pascal as Reed Richards/Mister Fantastic and Joseph Quinn as Johnny Storm/Human Torch in 20th Century Studios/Marvel Studios¡Ç THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS. Photo courtesy of 20th Century Studios/Marvel Studios. © 2025 20th Century Studios / © and 2025 MARVEL.
±§Ãè¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÃæ¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤òÆÀ¤¿4¿Í¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4¡É¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¿ÈÂÎ¤¬¥´¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤ëÅ·ºÍ²Ê³Ø¼Ô¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê¥Ú¥É¥í¡¦¥Ñ¥¹¥«¥ë¡Ë¡¢Èà¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤êÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÁà¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ê¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡¦¥«¡¼¥Ó¡¼¡Ë¡¢±ê¤ò¤Þ¤È¤¤¶õ¤òÈô¤Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥È¡¼¥Á¡Ê¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥¯¥¤¥ó¡Ë¡¢´ä¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¸Ç¤Ê¿ÈÂÎ¤ò»ý¤Ä¥¶¡¦¥·¥ó¥°¡Ê¥¨¥Ü¥ó¡¦¥â¥¹=¥Ð¥¯¥é¥Ã¥¯¡Ë¤È¡¢Ç½ÎÏ¤âÀ³Ê¤â°Û¤Ê¤ë4¿Í¤¬²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Êå«¤Ç·ë¤Ó¤Ä¤¡¢ÏÇÀ±¤ò¿©¤¤¿Ô¤¯¤¹µ¬³Ê³°¤ÎÅ¨¡É±§Ãè¿À¥®¥ã¥é¥¯¥¿¥¹¡É¤Î¶¼°Ò¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÅ¨¤òÁ°¤Ë¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë4¿Í¤Ç¤·¤«À®¤·ÆÀ¤Ê¤¤Àï¤¤Êý¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë»Ñ¤Ï¸«±þ¤¨È´·²¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢ÍèÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤ÎÅÐ¾ìÍ½Äê¡£Í½½¬¤â·ó¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÔÂç¤ÊËÁ¸±¤È°¦°î¤ì¤ë²ÈÂ²¤Î¥É¥é¥Þ¤òÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë´Õ¾Þ¤·¡¢²¹¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡Ä2026Ç¯¤âÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤ÎMCUºîÉÊ¤¬¸ø³«¡¦ÇÛ¿®¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿·Ç¯Áá¡¹¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¶¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡È¥ï¥ó¥À¡¼¥Þ¥ó¡É¤È¤¤¤¦¥Ò¡¼¥í¡¼Ìò¤ò¡È±é¤¸¤¿¤¤¤À¤±¤ÎÇÐÍ¥¡É¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ê¥ä¡¼¥ä¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë=¥Þ¥Æ¥£¡¼¥óÆóÀ¤¡Ë¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥ï¥ó¥À¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ê26Ç¯1·îÇÛ¿®Í½Äê¡Ë¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÇÛ¿®¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢12·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤ÏÁ´À¤³¦¤¬ÂÔË¾¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤¬¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤ò¿§Ç»¤¯¤·¤¿MCU¤Î¸ø³«ºî¡¦ÇÛ¿®ºî¤òÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë½õÁö¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ê¤ëÀï¤¤¤ÎËë³«¤±¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Copyright © 2025 ³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI All Rights Reserved.