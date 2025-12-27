◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）

前日最終オッズが２７日、ＪＲＡにより発表された。

単勝１番人気は（５）レガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）で３・２倍。昨年の覇者が牝馬初の連覇へ向け、人気でリードしている。

２番人気は（９）ダノンデサイルで４・３倍。４・４倍と僅差の３番人気に今年の皐月賞馬（４）ミュージアムマイルが続き、４番人気の春秋グランプリ連覇を狙う（６）メイショウタバルも４・８倍と単勝５倍以下が４頭の混戦ムードとなっている。

５番人気は（３）ジャスティンパレスで１３・２倍、６番人気は（２）シンエンペラーで２５・５倍と大きく離れている。

馬連の１番人気は（４）―（５）で６・０倍。（５）―（９）が６・７倍で続き、以下（４）―（９）が７・０倍、（５）―（６）が１０・６倍、（４）―（６）が１３・３倍、（６）―（９）が１４・２倍と、上位人気の組み合わせが順当に売れている。

３連単は（５）→（４）→（９）の３０・６倍が１番人気。以下、人気馬同士の組み合わせが続き、１００倍を切る組み合わせは２６通りある。