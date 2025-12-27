箱根駅伝優勝１３回を誇る早大の花田勝彦監督（５４）は２７日、２６年度の入部予定者として２１日に発表された福島・学法石川の増子陽太、兵庫・西脇工の新妻遼己、鳥取城北の本田桜二郎、千葉・八千代松陰の上杉敦史について「早大では箱根駅伝だけではなく、世界を目指してほしい」と期待を込めて話した。

２１日に京都で行われた全国高校駅伝・男子第７６回のエース区間「花の１区」（１０キロ）で増子が２８分２０秒で区間賞を獲得した。昨年に八千代松陰の鈴木琉胤（るい、現早大１年）がマークした日本人最高記録（２８分４３秒）を大幅に更新。区間２位の新妻も２８分４０秒で走破し、従来の日本人最高記録を超えた。区間３位の本田桜二郎（３年）も２８分５２秒の好タイムだった。上位３人がそろって早大スポーツ科学部に進学予定。来季以降「令和の早大三羽がらす」として期待が高まっている。

花田監督は１９９０年に櫛部静二・現城西大監督、武井隆次さんとともに早大に入学。３人そろって１年目から主力を担い「早大三羽がらす」と呼ば、３年時の１９９３年箱根駅伝で総合優勝した。花田監督は「上杉（全国高校駅伝１区で２９分３７秒で区間１４位）も強いです。三羽がらすを超えて、早大カルテットとして活躍してほしい。それに、まだ、名前を明かすことはできませんが、ほかに４人の新入生が入学予定です。彼らにも期待しています」と話した。

今季の第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で早大は、エースの山口智規（４年）、５区区間賞候補の「山の名探偵」工藤慎作（３年）、スーパールーキー鈴木らを中心に、学生駅伝３冠を達成した１０年度（箱根駅伝は１１年１月）以来の１５年ぶりの優勝を狙う。来季、エースの山口智規は卒業するが、工藤、鈴木らに、強力ルーキーが加わり、第１０３回箱根駅伝（２７年１月）ではさらに戦力は充実。黄金時代の到来も予感される。