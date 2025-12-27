ヨンア、自宅の全貌を初公開 アート・高級インテリア並んだ空間に反響「モデルルームみたい」「色使いがおしゃれ」
【モデルプレス＝2025/12/27】モデルのヨンアが12月26日、自身のYouTubeチャンネルを更新。自宅のルームツアーを初公開し、反響が寄せられている。
【写真】40歳モデル「おしゃれすぎ」と話題の自宅の全貌初公開
ヨンアは「【初公開】2年住んで初めて我が家のすべてを公開します」と題した動画を公開。リビングには白を貴重とした内装に個性的なアート、多色使いのラグジュアリーインテリアブランド・ロッシュボボアのソファがずらりと並び「1つ一つすごく悩んで柄を選びました」と紹介した。
また、花瓶に入った花が描かれた息子作のアートも披露。さらにグリーンの枠が目を引くミラーや、視聴者から質問が多かったというオーガンジー素材のコードカバー、靴がずらりと並んだシューズクローゼット、子供部屋もお披露目していた。
この動画にファンからは「色使いがおしゃれすぎる」「こだわり詰まってて素敵」「モデルルームみたい」「センス抜群」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆ヨンア、自宅の全貌を初公開
◆ヨンアの自宅に反響
