「to have a gut feeling」の意味は？「Gut」＝「内臓」という意味！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「直感」でした！

「Gut」は「内臓」という意味なので、直訳すると「内臓から感じる」となります。

つまり、論理的ではなく体の本能的な反応のことです。

「〜な気がする」というニュアンスも含めていますよ。

「I don’t think he likes me. That’s just my gut feeling.」

（彼は私のことがあまり好きじゃないと思う。私の直感だけど）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。