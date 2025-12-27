「to have a gut feeling」の意味は？「Gut」＝「内臓」という意味！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「to have a gut feeling」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「直感」でした！
「Gut」は「内臓」という意味なので、直訳すると「内臓から感じる」となります。
つまり、論理的ではなく体の本能的な反応のことです。
「〜な気がする」というニュアンスも含めていますよ。
「I don’t think he likes me. That’s just my gut feeling.」
（彼は私のことがあまり好きじゃないと思う。私の直感だけど）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部