「M」の頭文字を得る前に生まれた2002

なんと心躍る4台なのだろう。カメラマンのジェイソン・フォンも、コードネームをつぶやきながら無心にファインダーを覗く。欧州車初の量産ターボモデル、2002 ターボにE30型M3、Z3 Mクーペ、1シリーズ Mクーペまで、いずれも至高の小さなBMWだ。

【画像】小さなMの魔力 2002 ターボにM3、Z3 Mクーペ、1シリーズ Mクーペ 現行のM2も 全119枚

1973年発表の2002 ターボは、「M」の頭文字を得る前に生まれた。通常の2002との差別化に用いられたのは、レッドとパープル、ブルーの鮮やかなトリコロール。ノイエクラッセ・シリーズの後を継ぎ、ベースモデルは1966年に発売されている。



手前からレッドのBMW M3 エボIIと、イエローのBMW Z3 Mクーペ、ホワイトのBMW 2002 ターボ、オレンジのBMW 1シリーズ Mクーペ ジェイソン・フォン（Jayson Fong）

BMWのモータースポーツ部門は、ワークスレーサーへインジェクション・システムを採用し、最高出力を200ps以上へ上昇。1968年の欧州ツーリングカー選手権では、2.0L未満クラスの優勝を奪う戦闘力が与えられた。

翌1969年には、2002 tiKへ進化。KKK社製ターボで280ps以上へ増強され、圧倒的な速さを披露した。

ポルシェ911に迫った直線加速

サーキットでの速さは、市販車にも反映された。1968年に129psの2002 tiiが登場するが、2002 ターボは更にその上を行った。M10型2.0L 4気筒エンジンは、KKK社製ターボを獲得。圧縮比を9.5：1から6.9：1へ落としつつ、高圧燃料ポンプが組まれた。

かくして最高出力は172psで、最大トルクは23.8kg-m。トランスミッションはゲトラグ社製の4速マニュアルで、リミテッドスリップ・デフも備わった。AUTOCARの計測では0-97km/h加速を7.3秒でこなし、当時のポルシェ911に迫る直線加速を得ていた。



BMW 2002 ターボ（1973〜1974年／欧州仕様） ジェイソン・フォン（Jayson Fong）

サスペンションは、前がマクファーソンストラットで、後ろがセミトレーリングアーム。強化スプリングとアンチロールバーが、頼もしいペアを組んだ。ブレーキは、前が4ポッドキャリパーのディスク。後ろはドラムだが、通常の2022より大径化されていた。

今回の1台は、英国のミュンヘン・レジェンド社が販売中の1974年式。細部まで、オリジナルが貫かれている。

やる気溢れる雰囲気へ見違えたボディ

異彩を放ったのは、勇壮な姿。塗装はポラリス・シルバーかシャモニー・ホワイトが定番で、スチール製のフロントバンパーは外され、背の高いフロントスカートが空気を切り裂いた。発表時に貼られた文字の反転した「turbo」ステッカーも、話題になった。

ホイールは13インチで、幅が5.5Jのスチール。FRP製オーバーフェンダーがボルトで固定され、デザイナーのヴィルヘルム・ホフマイスター氏がまとめた優雅なボディは、やる気溢れる雰囲気へ見違えていた。



BMW 2002 ターボ（1973〜1974年／欧州仕様） ジェイソン・フォン（Jayson Fong）

インテリアも、ロールケージがないだけで、かなりシリアス。サイドボルスターが大きく立ち上がったレントロップ社製シートが、しっかり腰を支えてくれる。座面は低く、3スポークのステアリングホイールが、高めの位置に伸びる。

正面のメーターは、通常の2002と同じく3枚。ヒーターのスイッチとヘッドライトのノブが並ぶ、簡素なダッシュボード中央にブースト計が追加されている。

強い逆風でラインオフは僅か1672台

オプションで5速も選べたが、これは標準の4速。シフトレバーのストロークは短いものの、感触はやや曖昧といえる。極初期のターボエンジンながら、パワーデリバリーは想像以上にリニア。ブースト圧が高まるまでは、若干のダルさはあるけれど。

4000rpmへ引っ張るとサウンドが変化し、4500rpmから打ち出されるような加速が始まる。ステアリングは、ウォーム＆ローラー式ラックの遊びが若干多いとはいえ、信頼感を生むフィードバックは充分。速度上昇とともに、重い手応えは軽く転じる。



BMW 2002 ターボ（1973〜1974年／欧州仕様） ジェイソン・フォン（Jayson Fong）

細いピラーが囲う急な角度のフロントガラスと、獰猛さが一致しない。グリップ力は充分あるが、幅185のタイヤはドライでもむずがる。コーナーには計画的に飛び込む必要はあっても、優秀なシャシーの実力を引き出せば夢心地。

驚くほどの速さではないとしても、颯爽とした走りへ惹き込まれる。1975年の生産終了までにラインオフした2002 ターボは、僅か1672台。オイルショックを発端としたドイツでの強い逆風がなければ、多くの人がターボの面白さを味わえたはず。

この続きは、小さなMの魔力（2）にて。