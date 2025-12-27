¹â¶¶ÑÛ¡¢¡ÈÈà½÷´¶¡É¤¢¤Õ¤ì¤ë¾×·â¤Î¡ÈÈþÃ«´Ö¡É¥«¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡¡¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö½À¤é¤«¤½¤¦¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¹â¶¶ÑÛ¡Ê35¡Ë¤¬¡¢27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2026Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¼Ì¿¿½¸¡Øorganic beauty¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤À¤í¡ª¡ÈÈà½÷´¶¡É¤¢¤Õ¤ì¤ë¾×·â¤Î¡ÈÈþÃ«´Ö¡É¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¹â¶¶ÑÛ
¡¡¹â¶¶¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤ÇÂç¤¤Ê¡ÈÈþÃ«´Ö¡É¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡¢¡ÈÈà½÷´¶¡É¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¡¼Ì¿¿½¸¡Øorganic beauty¡Ù¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2·î¤Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¤·¡¢¡Ö¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¡¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥»¥¯¥·¡¼¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡×¡Ö¤Ö¤Á²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö½À¤é¤«¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
