治安がいいと思う「秋田県の自治体」ランキング！同率2位「藤里町」「東成瀬村」を抑えた1位は？【2025年調査】
住まい探しにおいて、周辺環境の利便性と同じくらい重要視されるのが、日々の生活を支える地域の安全性です。犯罪発生率の低さや街の雰囲気といった「治安」の要素は、長く住み続ける上での大きな安心材料となります。
All About ニュース編集部では、2025年12月18日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、秋田県の自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、治安がいいと思う「秋田県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「防犯指導員の防犯パトロールや、子どもを守る会の青色防犯パトロール等の活動が推進されているから」（20代女性／神奈川県）、「自治体による積極的な防犯活動を行っていて、治安はいいと思います」（50代女性／広島県）、「自然が豊かな地域で住民の方も穏やかそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
回答者からは「秋田県内でも特に小さく、目が行き届く村で、自然と共にある、穏やかな暮らしがあるから」（50代男性／広島県）、「落ち着いた場所のイメージで、治安がよさそう」（20代女性／埼玉県）、「のんびりした雰囲気だと感じるから」（30代女性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「県庁所在地で生活インフラが整っており、人通りもありながら大きな繁華街が少なく、安心感があるから」（40代女性／鹿児島県）、「秋田県の自治体は、落ち着いた街並みと穏やかな住民気質が特徴で、治安が良いと感じました。地域内のコミュニティが比較的しっかりしており、近所同士のつながりが安心感につながっていると思います。また、都市部のような騒がしさが少なく、犯罪やトラブルが起きにくい環境が整っている点も魅力です。安心して日常生活を送れる自治体だと感じました」（20代男性／兵庫県）、「繁華街が過度に大きくなく、全体的に落ち着いている印象だからです」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2025年12月18日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、秋田県の自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、治安がいいと思う「秋田県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
同率2位：藤里町（23票）2位には、世界遺産・白神山地の玄関口である藤里町がランクインしました。豊かな原生林に囲まれたこの町は、自然の恵みを大切にする穏やかな暮らしが続いています。地域住民同士の顔が見える関係性が非常に強く、外からの訪問者も温かく迎え入れる文化がありながら、地域全体で防犯や環境維持に取り組む姿勢が評価されました。犯罪とは無縁に思えるような、静かで清らかな空気が流れる地域性が魅力です。
回答者からは「防犯指導員の防犯パトロールや、子どもを守る会の青色防犯パトロール等の活動が推進されているから」（20代女性／神奈川県）、「自治体による積極的な防犯活動を行っていて、治安はいいと思います」（50代女性／広島県）、「自然が豊かな地域で住民の方も穏やかそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
同率2位：東成瀬村（23票）同率2位は、県南東端に位置する東成瀬村です。「日本で最も美しい村」連合に加盟しており、澄んだ水と空気、そして降り注ぐような星空が自慢の村。山々に囲まれた地形ゆえの連帯感があり、子どもたちの登下校を村全体で見守るような古き良き日本の共同体が今も息づいています。都会のような喧騒がなく、夜も静寂に包まれる安心感のある住環境が高い支持を得ました。
回答者からは「秋田県内でも特に小さく、目が行き届く村で、自然と共にある、穏やかな暮らしがあるから」（50代男性／広島県）、「落ち着いた場所のイメージで、治安がよさそう」（20代女性／埼玉県）、「のんびりした雰囲気だと感じるから」（30代女性／静岡県）といった声が集まりました。
1位：秋田市（107票）1位に輝いたのは、県庁所在地の秋田市です。東北四大祭りの一つ「秋田竿燈まつり」の舞台であり、久保田城跡である千秋公園などの歴史的スポットが点在しています。県内随一の都市機能を持ちながら、公園や並木道が多く、ゆったりとした街並みが広がっています。主要駅周辺の整備が行き届いていることに加え、郊外には閑静な住宅地が形成されており、都市の利便性と治安の良さを両立している点が多くの回答者から選ばれた理由です。
回答者からは「県庁所在地で生活インフラが整っており、人通りもありながら大きな繁華街が少なく、安心感があるから」（40代女性／鹿児島県）、「秋田県の自治体は、落ち着いた街並みと穏やかな住民気質が特徴で、治安が良いと感じました。地域内のコミュニティが比較的しっかりしており、近所同士のつながりが安心感につながっていると思います。また、都市部のような騒がしさが少なく、犯罪やトラブルが起きにくい環境が整っている点も魅力です。安心して日常生活を送れる自治体だと感じました」（20代男性／兵庫県）、「繁華街が過度に大きくなく、全体的に落ち着いている印象だからです」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)