Image: 合同会社Ｋ−Ｓｅａｓ（ケーシーズ）

仕掛けを結び直しているうちに群れが離れてしまった。そんな経験、釣り人なら一度はあるはずです。

「BLACKBOW」は、そうした“準備と片づけの煩わしさ”を大幅に軽減するために生まれたサビキ仕掛けシステム。

単なる釣具の一部ではなく、「どうすればもっと釣りを快適に楽しめるか」という課題に真正面から向き合って開発されたツールです。細部の設計から素材の選定まで、すべてが“現場で使う人”の目線で作られています。

サビキ仕掛けのセットがスムーズに

これまでのサビキ仕掛けは、結び直しや絡まりがつきもの。しかも、船上などの限られたスペースで細かい作業をするのは、なかなかのストレスです。

GIF: 合同会社Ｋ−Ｓｅａｓ（ケーシーズ）

「BLACKBOW」は、独自のスナップ構造によりリーダーとサビキをワンタッチで接続。結束の手間を省き、交換やセッティングの時間を大幅に短縮します。

GIF: 合同会社Ｋ−Ｓｅａｓ（ケーシーズ）

手が濡れていても扱いやすく、慣れれば数秒で仕掛けを付け替えられるほどスムーズ。

「上げて！ 下ろして！」という船長の指示にもすぐ対応でき、釣りのテンポを崩さず、狙いの魚を追い続けやすくなります。海の上で感じる小さなストレスを、大きく減らす設計です。

水中での安定感が釣果を変える

「BLACKBOW」の魅力は、ただ早くセットできるだけではありません。パーツ構成を最小限に抑え、幹糸部分を“硬質ロッド構造”にしたことで、仕掛けの姿勢が水中で安定。

GIF: 合同会社Ｋ−Ｓｅａｓ（ケーシーズ）

ハリス（枝針）が一定間隔を保つため、絡まりにくく、魚のアタリが明確に伝わります。

GIF: 合同会社Ｋ−Ｓｅａｓ（ケーシーズ）

実際のユーザーからは、「アジやサバの微妙なアタリが取りやすくなった」「仕掛けが安定してロスが減った」といった声も。効率的であり、釣果という結果にもつながる可能性があります。

サビキの色替えも、片づけもワンアクション

GIF: 合同会社Ｋ−Ｓｅａｓ（ケーシーズ）

ターゲットや海の状況に合わせて、サビキのカラーを変えたい。そんなときも「BLACKBOW」ならワンタッチで交換完了。細かな結び直しをする必要がなく、釣況に合わせた戦略的な釣りが可能です。

GIF: 合同会社Ｋ−Ｓｅａｓ（ケーシーズ）

使用後も仕掛けケースごと水洗いするだけ。「釣りは楽しいけれど、後片づけがちょっと…」という人にもやさしい構造になっています。

環境にも財布にもやさしい次世代の仕掛け

「BLACKBOW」は、使い捨て前提のサビキ仕掛けとは異なり、繰り返し長く使える構造です。本体には耐腐食性に優れたカーボン＆プラスチックを採用。

摩耗しやすい枝針部分は交換式。一定の環境条件下で分解が進む鉄素材を採用しています。

GIF: 合同会社Ｋ−Ｓｅａｓ（ケーシーズ）

繰り返し使える構造で、廃棄を抑えやすい。環境と効率を両立したギアと言えるでしょう。

“効率よく楽しむ”という選択

「BLACKBOW」は、ただ釣りをラクにする道具ではありません。めんどうな作業を減らすことで、“もっと釣りそのものを楽しめるようにする”。そんな発想から生まれた、効率と楽しさを両立させるギアです。

準備も片づけもスムーズに。その分、海と向き合う時間を増やせる。釣りのスタイルを少しアップデートしたい人に、ぴったりの一本です。

Image: 合同会社Ｋ−Ｓｅａｓ（ケーシーズ）

GIF: 合同会社Ｋ−Ｓｅａｓ（ケーシーズ）

Video: K-Seas LLC/YouTube

