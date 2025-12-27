¡Ö¤¦¤·¤í¤ÎÉ´ÂÀÏº¡×¤«¤é52Ç¯...¥ª¥«¥ë¥ÈÌ¡²è¥Ö¡¼¥à¸£°ú¡¢89ºÐ¤Ä¤Î¤À¤¸¤í¤¦¶á±Æ¤Ë¡Ö¼ã¤¤!¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸æ¸µµ¤¤Ç¡×¡Ö¡Ø¶õ¼ê¥Ð¥«°ìÂå¡Ù¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¼ã¤¤!¡×¶Ã¤¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡¡1970Ç¯Âå¤Ë¡Ö¤¦¤·¤í¤ÎÉ´ÂÀÏº¡×¡Ö¶²ÉÝ¿·Ê¹¡×¤Ê¤É¤Î²ø´ñÌ¡²è¤Ç¡¢°ìÌö¡Ö¥ª¥«¥ë¥ÈÌ¡²è¡×¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿89ºÐ¤ÎÌ¡²è²È¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡£¤Ä¤Î¤À¤¸¤í¤¦¤¬CWF¤Î»öÌ³½ê¤ËÍè¤¿¡£89ºÐ ¸µµ¤¸µµ¤! ÍèÇ¯¤ÏÌÌÇò¤¤È¯É½¤¬¤¢¤ë¤È¤«¤Ê¤¤¤È¤«¡Ä¡×¤È¡¢Ì¡²è²È¤Î¤Ä¤Î¤À¤¸¤í¤¦¤Î¶á±Æ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÀî¸ýÅµ¹§¤µ¤ó¡£
¡¡¥½¥Õ¥¡¤Ë¹ø¤ò²¼¤í¤·¤¿¤Ä¤Î¤À¤Ï¡¢70¡Á80Ç¯Âå¤Ë´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¥ª¥«¥ë¥È¥Ö¡¼¥à¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤À¤Ã¤¿»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢89ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸æ¸µµ¤¤Ç¤ª²á¤´¤·²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¼ã¤¤!¡×¡Ö³á¸¶°ìµ³¸¶ºî¤Î¡Ø¶õ¼ê¥Ð¥«°ìÂå¡Ù¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ï¤Þ¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤Ä¤Î¤À¤Ï¡¢8¿Í·»Äï¤Î¼¡ÃË¡£»ÍÃË¤Î¤Ä¤Î¤À¤¿¤«¤·¤Ï¥ê¥å¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¡¢¸ÞÃË¤Î¤Ä¤Î¤À¡ù¤Ò¤í¤Ï¡Ö¥á¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¡¼¥ó¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡£Â©»Ò¤Î¥Ó¥È¥¦¥´¥¦¤ÏÌ¡²è¸¶ºî¼Ô¡¢¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£