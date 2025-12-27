¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î´é½Ð¤·¡ª¡×¥Û¥é¥óÀé½©¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¿Í¤Î¼ÂÉã¤ò½é¸ø³«¡Ö¤ªÉ¡¤½¤Ã¤¯¤ê¡Á¡×¡Ö½Â¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¼ÂÉã¤ò¥â¥¶¥¤¥¯¤Ê¤·¤Ç½é¸ø³«
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Û¥é¥óÀé½©(37)¤¬¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¿Í¤Î¼ÂÉã¤ò½é¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉã¤È¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÎ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ 37Ç¯´ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ÆÉã¤ÈÌ¼Æó¿Í¤ÇÎ¹¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬Ìµ»öÉã¤Î¸Î¶¿¤ò°ì½ï¤ËË¬¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Û¥é¥óÀé½© YouTube¡×¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ö¡ÚDUBLIN¡ÛÉãÌ¼Î¹¡ª¥À¥Ö¥ê¥ó¤ÎÀÄ½Õ¤òÉã¤ÎÍ§¤È½ä¤ëÊÔ¡ÚPart2¡Û¡×¤ò¾Ò²ð¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤ÏÉã¤Î¸Î¶¿¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥À¥Ö¥ê¥ó¤òËþµÊ¤·¡¢Éã¤Î´é¤ò½é¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¾å²¼¥°¥ì¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¹õ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¡¢Çö¤¤¿§¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç¡¢¥Û¥é¥ó¤È±Ñ¸ì¤Ç²ñÏÃ¤ò¤·¡¢¡ÖBest of my life.(¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤ÎÆü¡¹¤À¤è)¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Éã¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ªÉãÍÍ¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î´é½Ð¤·¡ª¡×¡Ö´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤ªÉ¡¤½¤Ã¤¯¤ê¡Á¡×¡Ö½Â¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¡×¡ÖÀé½©¤Á¤ã¤ó¡¢²£´é¤¬¤ªÉãÍÍ¤Ë»÷¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿ÆÉã¤µ¤ó¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£Â´¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ä¶¥¤¥ó¥Æ¥ê¡×¡Ö¥Õ¥©¡¼¥³¡¼¥Ä¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ªÀ¨¤¤¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£