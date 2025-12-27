à¥«¥ë¥Ô¥¹¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ëá19ºÐ¤Î·ãÊÑ!?áÄ¿¿¤¢¤ßºÇ¿·»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¤¨¤Ã¤¢¤ß¤Á¤ã¤ó¥°¥ì¤¿(¾Ð)¡×¡Ö¤Þ¤¸!?¡×¡ÖÈ±À÷¤á¤Æ¤ë!!!¡×¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×
¡Ö¤¨¤Ã¥Ñ¥Ä¥¥ó¡×¡Ö¥®¥ã¥ë¤â»÷¹ç¤¦¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡ÁÖ¤ä¤«¤ÊCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î19ºÐ½÷Í¥¤¬Ê·°Ïµ¤°ìÊÑ¡Ä¡£ÂçÃÀ¤ËÈ±¿§¤òÊÑ¤¨¤¿ºÇ¿·»Ñ¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤ÇSNS¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Î¥Ê¥®¥µ¡¦¥¤¥ï¥Î¥ïÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Çà¶âÈ±á»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤ÏáÄ¿¿¤¢¤ß(²Æì¸©½Ð¿È)¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦³§¼Â¹¸«(Ê¡»³²í¼£)¤Î³ØÀ¸»þÂå¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢µÜÂô¤ê¤¨±é¤¸¤ë¥Ê¥®¥µ¡¦¥¤¥ï¥Î¥ï¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ò±é¤¸¡¢¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹õÈ±¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é°ìÊÑ¤·¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¤¢¤ß¤Á¤ã¤ó¥°¥ì¤¿(¾Ð)¡×¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö???!!!¡×¡Ö¤ï¤ª¡¢»Â¿·♡¡×¡Ö¹õÈ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¢¤ß¤Á¤ã¤ó½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¼¡¼¡¼¤Ã¡ª¡ª¡ª¤¢¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬È±À÷¤á¤Æ¤ë¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤Þ¤¸!?¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¢ö¡×¡Ö¤¨Ž¯¥Ñ¥Ä¥¥ó¡×¡Ö¥®¥ã¥ë¤â»÷¹ç¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡áÄ¿¿¤Ï2022Ç¯¤«¤é¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡×¤Î14ÂåÌÜCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£