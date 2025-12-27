C大阪に復帰したネルソン。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

　ロス五輪世代の20歳MFが２年ぶりに帰還した。

　セレッソ大阪は12月27日、いわきFCに育成型期限付き移籍していた石渡ネルソンの復帰を発表した。

　C大阪のアカデミー出身で、2023年にトップ昇格。24年は愛媛FCに、今季はいわきにレンタル移籍していた。

　クラブの公式サイトで石渡は以下のとおりにコメントした。

「セレッソ大阪に関わる全ての皆さま。このたび、２年ぶりにセレッソ大阪へ復帰することになりました。またピンクのユニフォームを着て戦えることを嬉しく思います。成長した姿を見せられるように頑張ります」
 
　クラブの公式Xでもレンタルバックが伝えられると、「おかえりネルソン！！」「いわきFCで成長した姿をセレッソで見せてくれ」「桜の戦士として更なる成長を」「ネルソン復帰はめちゃくちゃ楽しみ！」「さてパパスがどこで使うかやなボランチなのかトップ下なのか」「ネルソンはボランチよりCBで見たい」といった声があがっている。

　２年間の武者修行でパワーアップした姿が期待されている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

