◇バスケットボール ウインターカップ2025 準決勝 桜花学園(愛知県)77-71八雲学園(東京都)(27日、東京体育館)

ウインターカップ最多14回の優勝を誇る桜花学園は、U16代表の竹内みや選手が14得点の活躍。強豪の八雲学園を77-71で下し、夏冬制覇に向け決勝へ駒を進めました。

試合は、今夏インターハイ優勝の桜花学園が44-30の14点リードで折り返し。しかし八雲学園に第3クオーターに22点を奪われ61-52の9点差で最終クオーターへ。第4クオーターは、3年生の山田桜来選手が3Pシュートを2本沈めるなど得点を重ねると、最後は桜花学園が77-71で突き放し、決勝進出を決めました。

試合を終え、2本の3ポイントを含む14得点4リバウンドと攻守に活躍をみせた竹内選手は「勝負所の時に、自分がチームに流れを持って来れるプレーができたというのは、自分としても嬉しいですね」とコメント。「ディフェンスは崩れちゃだめというふうに言われていたので、まずディフェンスから全員が意識していました」と、試合を振り返りました。

一方、相手のキーマンに対して「今日は(相手の)留学生がキーマンというのが全員わかっていたので、留学生以外の選手のところにあまり得点を取られないというところと、留学生のところを全員で守ろうというように話していました」と語りました。

さらに「勝部(璃子)だったり、山田(桜来)さんだったり。全員がマンツーマンでしっかり押さえてくれたので。そこに関しては自分たちが協力というよりかは、もう絶対的なディフェンスで信頼を得ているので。ありがとうという感じですね」と、チームメートの活躍をたたえました。

「たくさんの人がいて、自分が見られているなというふうに、ワクワクしながら楽しむことができました。緊張はなかったです」と振り返った竹内選手。最後は「桜花らしく、桜花一丸で絶対に勝ちます」と、決勝に向けて意気込みを語りました。

◇女子決勝対戦カード桜花学園-大阪薫英