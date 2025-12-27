JR¼¯»ùÅçËÜÀþ¡¡À¾·§ËÜ¤Ç¼ÖÎ¾ÉÔ¶ñ¹ç¡¡·§ËÜーÈ¬Âå´Ö¾å²¼Àþ17ËÜ¡¦1000¿Í¤Ë±Æ¶Á
27ÆüÅÚÍËÄ«¡¢JR¼¯»ùÅçËÜÀþ¤ÎÀ¾·§ËÜ±Ø¤Ç¡¢²¼¤ê¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¤Ë¼ÖÎ¾¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î±Æ¶Á¤ÇÉáÄÌÎó¼Ö17ËÜ¤Ë±¿µÙ¤äÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JR¶å½£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢27Æü¸áÁ°7»þÈ¾¤´¤í¡¢¼¯»ùÅçËÜÀþ¤ÎÀ¾·§ËÜ±Ø¤Ç2Î¾ÊÔÀ®¤Î²¼¤êÎó¼Ö¤Ë¼ÖÎ¾¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÎ¾¤Ë¤Ï¾èµÒ¤ª¤è¤½20¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤è¤½3»þ´Ö¸å¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·§ËÜ-È¬Âå´Ö¤Î¾å²¼Àþ13ËÜ¤¬±¿µÙ¡¢4ËÜ¤ËÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤·¤ª¤è¤½1000¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£