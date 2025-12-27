ミキの昴生が２６日深夜に放送された文化放送「ミキの深夜でんぱ！」に出演した。

ある日の劇場本番前、ザ・ぼんちの里見まさとから呼び止められたという昴生。「まさと師匠に『おいで』って楽屋に呼ばれてな。『テレビ朝日は何を考えているんやろな』って。『Ｍ−１でミキを落とすなんて、何を考えているんやろうな』って怒ってはって」と、大先輩からかけられた言葉を明かした。

ミキは２１日に放送されたテレビ朝日系「Ｍ−１グランプリ 敗者復活戦」で最終決戦で敗退したものの、ネタの完成度に称賛の声が上がっていた。

里見の温かい言葉に、昴生は「僕はそれだけでうれしくて、胸がいっぱいです」と返答。だがさらに「『今のミキを落とすなんてね、考えられへん』って。『今のミキを通さへんのはアカン、ネタがどうとかじゃなくて、見ていてわかるから』」と、里見は止まらなかったという。

あまりの熱さに昴生は「胸いっぱいやねん、俺言うてる、ずっと。この話終わらせてくださいってこと！」と愚痴ってしまい、亜生から「まさと師匠は伝えたいの！あふれる思いを！ありがたい！そんなこと言うてくれて」と、ツッコまれていた。

里見は自身のＸでもミキとの３ショット写真をアップし、「間違いなくＭ−１のトップを取れるレベルに・・いや もう取ってもおかしくない！」と絶賛している。