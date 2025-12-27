陸上の早大競技会が２７日、埼玉・所沢市の早大所沢キャンパス織田幹雄記念陸上競技場で行われ、第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）の登録メンバー１６人から外れた各校の選手が力走した。

箱根駅伝直前の年末。各校で行われる登録外メンバーによる記録会は、登録メンバーに勢いを与えるという意味で「箱根駅伝０区」と呼ばれる。早大では伝統的にチームトップを取った選手が「漢（おとこ）」と、たたえられる。

男子１万メートルは、城西大の橋本健市（２年）が２８分５０秒２１で全体トップを取った。

「うおーっ！」。橋本は残り１００メートルで叫びながらラストスパートして、中大の田中伶央（２年）に０秒１競り勝った。まさに魂の叫びと力走を見せ「箱根駅伝を走る選手に勢いをつけられたと思います！」と充実した笑顔を見せた。

橋本は５月の関東学生対校選手権１部３０００メートル障害で６位入賞したスピードランナー。今季、夏に故障したたため、駅伝メンバー争いに絡むことは出来なかったが、初の１万メートルレースで、いきなり２８分台をマークし、高い能力を示した。櫛部静二監督（５４）は「来季は主力になってほしい。勝負強いので往路でも戦える選手です」と期待を込めて話した。

福島・帝京安積高出身。駒大の主力選手の谷中晴（２年）は同級生でチームメートだった。「谷中は高校の頃から別格で強かったです。でも、来季は負けたくありません。僕が谷中と同じ主要区間を走れる力をつけて勝負したいです」と橋本は意欲たっぷりに話した。

城西大は普段はマネジャー業務で忙しい矢野凜誠主務（３年）も５０００メートルに出場し、１５分５４秒４７の自己ベスト記録をマークした。「少しでも選手の勢いにつながってくれればうれしいです」と笑顔で話した。櫛部監督は「きょうの競技会は楽しいですね。箱根駅伝に向けてチームの雰囲気は良くなりました」と、晴れ晴れとした表情で話した。

５０００メートルは国学院大の田中愛睦（３年）が１４分１４秒０８で全体トップ。さらにレース後、他の選手がゆっくり走り、クールダウンする中、速いペースで走り込みを行った。１年時に箱根駅伝７区を区間７位と健闘したが、２年時、３年時は登録メンバーに入れなかった田中について、前田康弘監督（４７）は「並の選手なら気持ちが落ちてしまうところ、田中は常に前向きです。次の箱根駅伝には３年ぶりに出場して好走を期待しています。１年時と４年時だけ箱根駅伝を走る選手は珍しいですが、田中ならやれます」と大きな信頼を寄せる。

中大の山崎草太副主務（３年）は５０００メートル第１組で１４分４０秒６０で組トップと大健闘した。１年時に箱根駅伝５区で区間１４位の競技実績を持つ。今は副主務としてチームを支えている。

第１０２回箱根駅伝まで、あと６日。登録メンバーに入っていないランナーたちの魂の力走によって、熱戦のムードは、さらに高まってきた。