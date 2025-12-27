米国出身の歌手、クリス・ハートが北海道へ移住したことを発表した。

クリスは２７日、自身のインスタグラムを更新。「北海道ライフ、はじめました」と記し、雪の中に立つショットなどをアップ。

「北国への適応、なかなかに本格的です。引っ越しマニュアルには書いてなかったこと。ベビーカー、５月まで使えない。地元の皆さんを見ていてすぐに学びました。子供も、買い物も、移動は車じゃなかったらベイビーが『ソリ』なんですね！僕にとっては、これが新しい『ママチャリ』代わりになりそうです」と新たな生活での“学び”を明かした。

「子供たちはすっかり雪の虜（とりこ）。雪だるまを作って、雪山を滑って、遊び疲れたら家の中で一緒に温まる。（僕はひたすら雪かきを頑張る、というルーティンですが…笑）」「僕が育った場所とは比べものにならないくらいの寒さ。でも、不思議と家の中の温もりは、今までで一番強く感じています。北海道の先輩方！初めての冬を乗り切るために『これだけは知っておけ！』というアドバイスがあれば、ぜひ教えてください」（原文ママ）とつづった。

この投稿には、「雪景色をバックに白コーデ素敵です 冬の外出は大変そうですが、どうぞ楽しい北海道ライフをお過ごしください」「お子さんが喜んでいる事がわかって、微笑（ほほえ）ましく思います」「お気をつけてお過ごしください！」「同じ北海道に住んでるので嬉（うれ）しいです 雪かきは大変だけど、腰を捻（ひね）って雪かきしないように気をつけて」「クマさんにあわないようにね 楽しい写真みれるの楽しみ」などのコメントが寄せられた。

クリスは２０１２年にカラオケ番組で優勝したことをきっかけに日本デビュー。１３、１４年にはＮＨＫ紅白歌合戦に出場。１７年に日本国籍を取得。育児や音楽の専門的な知識を深めるため、１８年春から活動を休止し、２０年４月に再開した。プレイベートでは１６年にシンガー・ソングライターの福永瞳と結婚し、同年２月に第１子長男、１７年１０月に第２子長女、１９年９月に第３子次女が誕生したが、２３年４月に離婚を発表した。今年８月に家庭裁判所での審理が終了し、引き続きクリスが親権・監護権を持って子どもを養育していくことが決まったと報告した。