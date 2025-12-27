£Õ»ú¹©»ö¡¡ÆÊÌÚ½Ð¿È¤ÎÂç½÷Í¥¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤¿¤Í¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤âÏ¢ÍíÀè¸ò´¹¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦£Õ»ú¹©»ö¤¬£²£·Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£Õ»ú¹©»ö¤È¸À¤¨¤ÐÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¡ºÍ¤âÆÊÌÚëÂ¤ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Í¥¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢µÜ¾ë¸©½Ð¿È¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ÏÀèÆü¡¢Æ±¸©½Ð¿È¤ÎÃøÌ¾¿Í¤ò½¸¤á¤¿¡ÖµÜ¾ë¸©¿Í²ñ¡×¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡ÖÆÊÌÚ¸©¿Í²ñ¤Ï³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¤È¡¢£²¿Í¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¡ÅÄ·°¤Ï¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÊÌÚ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÊÌÚ½Ð¿È¤ÎÍÌ¾¿Í¤È¤·¤Æ¥¬¥Ã¥ÄÀÐ¾¾¡¢¤Ä¤Ö¤ä¤¥·¥í¡¼¡¢°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤ÎÅÏÊÕ¹¾Î¤»Ò¡¢¿¹»°Ãæ¤ÎÂçÅçÈþ¹¬¤Ê¤É¤òµó¤²¤¿¤Ê¤«¡¢Ê¡ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À»³¸ýÃÒ»Ò¤µ¤ó¤È½é¤á¤ÆÀ¸¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢ÆÊÌÚ»Ô½Ð¿È¤Î½÷Í¥¡¦»³¸ýÃÒ»Ò¤È²ñ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤Ï¡Ö¸©ÂÐ¹³¤È¤«¤Ç¡¢¡ØÈþ¿Í¤µ¤ó¡¢Ã¯¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ä¤Ã¤Æ¡¢¥«¡¼¥ÉÀÚ¤ë»þ¤ËËÍ¤é¤ÎºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¤¬»³¸ýÃÒ»Ò¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¡£¤À¤¬¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡£¤¤ì¤¤¤Ç¡Ä¡£¡Ê»³¸ý¤Î¡ËÂè°ìÀ¼¤¬¡Ø¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤¿¤Í¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡£
¡¡¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¤¬¡Ö»³¸ýÃÒ»Ò¤µ¤ó¡¢Ï¢ÍíÀè¸ò´¹¤·¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢±×»ÒÂîÏº¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¡£Æ¬¡¢¤Ò¤Ã¤Ñ¤¿¤«¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë¡×¡¢Ê¡ÅÄ¤â¡Ö¼Ì¿¿¤À¤Ã¤Æ¡¢¸þ¤³¤¦¤«¤é¡Ø»£¤í¤¦¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥ª¥ì¤é¤«¤é¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡¢ÀäÂÐ¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡×¤È²óÅú¡£°ËÃ£¤Ï¡Ö²¿Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£